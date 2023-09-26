900 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لـ بى ايه اس اف للحلول الزراعية العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس مجدى السبكى، المدير الإقليمى لشركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية، إنه من المستهدف نمو مبيعات الشركة بالسوق المحلية لتصل إلى نحو 900 مليون جنيه بنمو 18% مقارنة بالعام الماضى.
أشار إلى أن الحصة السوقية للشركة تقدر حاليا بنحو 10 و15% من السوق، وتسعى لزيادتها إلى 25%بحلول عام 2030 .
أوضح أن الشركة لا تقدم منتجات فقط ولكن تقدم أيضا حلولا زراعية للمزارعين والعاملين فى القطاع ، ويقدر حجم استثماراتها فى البحث والتطوير سنويا يقدر بـ 900 مليون يورو.
تابع:“لدينا العديد من المشروعات فى مصر مثل مشروع العيادات الزراعية ومشروع التخلص من عبوات المبيدات الفارغة وغيرهما من المشاريع“.
أكد أهمية مشروع التخلص من العبوات الفارغة وإعادة تدويرها، لما لها من أضرار صحية وبيئية، لافتا إلى أنه جارى التعاون مع 4 من كبرى المزارع وتسليمها ماكينات لتكسير العبوات، وتم التعاقد أيضا مع مصانع لإعادة تدويرها، ومن المستهدف تعميم فكرة المشروع خلال الفترة المقبلة .
وأضاف السبكى، أن الشركة ملتزمة بالبحث والتطوير، وانتجت مرخراً المبيد الحشرى“فرسيس” الذى يعد أقوى أداة فعالة لمكافحة الذبابة البيضاء والجاسيد والمن، وهى آفات لديها القدرة على إلحاق ضرر كبير فى المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 40%”، مؤكدا طرح المنتجات الجديدة فى أمريكا وفى مصر فى نفس الوقت .
من جانبها، قالت إنجى زكى، مديرة“بى إيه إس إف” للاستدامة والحلول الرقمية، إن استراتيجية الشركة فى مصر ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، ومنها تمكين مشروع إدارة الحاويات، والذى يتطلع إلى أن يكون مشروع قومى لخدمة المجال الزراعى لتقليل المخاطر على الصحة و لتقليل المخاطر على البيئة وحماية الاقتصاد من الغش التجارى.
ولفتت زكى إلى بدء المرحلة الأولى من المشروع العام الجارى، و قد تم الوصول لـ 600 مزارع عبر 31 جلسة تدريبية تهدف إلى تعليم الممارسات المسؤولة مثل الشطف الثلاثى والجمع لضمان الاستخدام الآمن للمنتجات.
تابعت:” من خلال هذه المبادرات، نهدف إلى بناء مستقبل مستدام للزراعة فى مصر” ، حيث توفر عيادات الشركة الزراعية المتنقلة كل أشكال الدعم عبر لقاءات مباشرة بين المزارعين والخبراء الفنيين، بما يمكن ما بين 8 إلى 9 آلاف مزارع سنويًا ، بالاضافة إلى دمج تكنولوجيا الزراعة الدقيقة فى تطبيق“أرضنا” لتوفير الدعم اللازم لصغار المزارعين فى الوقت الفعلى، وهو التطبيق الذى يستخدمه قرابة 7 آلاف مزارع إلى الآن.
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