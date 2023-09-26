900 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لـ بى ايه اس اف للحلول الزراعية العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس مجدى السبكى، المدير الإقليمى لشركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية، إنه من المستهدف نمو مبيعات الشركة بالسوق المحلية لتصل إلى نحو 900 مليون جنيه بنمو 18% مقارنة بالعام الماضى.

أشار إلى أن الحصة السوقية للشركة تقدر حاليا بنحو 10 و15% من السوق، وتسعى لزيادتها إلى 25%بحلول عام 2030 .

أوضح أن الشركة لا تقدم منتجات فقط ولكن تقدم أيضا حلولا زراعية للمزارعين والعاملين فى القطاع ، ويقدر حجم استثماراتها فى البحث والتطوير سنويا يقدر بـ 900 مليون يورو.

تابع:“لدينا العديد من المشروعات فى مصر مثل مشروع العيادات الزراعية ومشروع التخلص من عبوات المبيدات الفارغة وغيرهما من المشاريع“.

أكد أهمية مشروع التخلص من العبوات الفارغة وإعادة تدويرها، لما لها من أضرار صحية وبيئية، لافتا إلى أنه جارى التعاون مع 4 من كبرى المزارع وتسليمها ماكينات لتكسير العبوات، وتم التعاقد أيضا مع مصانع لإعادة تدويرها، ومن المستهدف تعميم فكرة المشروع خلال الفترة المقبلة .

وأضاف السبكى، أن الشركة ملتزمة بالبحث والتطوير، وانتجت مرخراً المبيد الحشرى“فرسيس” الذى يعد أقوى أداة فعالة لمكافحة الذبابة البيضاء والجاسيد والمن، وهى آفات لديها القدرة على إلحاق ضرر كبير فى المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 40%”، مؤكدا طرح المنتجات الجديدة فى أمريكا وفى مصر فى نفس الوقت .

من جانبها، قالت إنجى زكى، مديرة“بى إيه إس إف” للاستدامة والحلول الرقمية، إن استراتيجية الشركة فى مصر ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، ومنها تمكين مشروع إدارة الحاويات، والذى يتطلع إلى أن يكون مشروع قومى لخدمة المجال الزراعى لتقليل المخاطر على الصحة و لتقليل المخاطر على البيئة وحماية الاقتصاد من الغش التجارى.

ولفتت زكى إلى بدء المرحلة الأولى من المشروع العام الجارى، و قد تم الوصول لـ 600 مزارع عبر 31 جلسة تدريبية تهدف إلى تعليم الممارسات المسؤولة مثل الشطف الثلاثى والجمع لضمان الاستخدام الآمن للمنتجات.

تابعت:” من خلال هذه المبادرات، نهدف إلى بناء مستقبل مستدام للزراعة فى مصر” ، حيث توفر عيادات الشركة الزراعية المتنقلة كل أشكال الدعم عبر لقاءات مباشرة بين المزارعين والخبراء الفنيين، بما يمكن ما بين 8 إلى 9 آلاف مزارع سنويًا ، بالاضافة إلى دمج تكنولوجيا الزراعة الدقيقة فى تطبيق“أرضنا” لتوفير الدعم اللازم لصغار المزارعين فى الوقت الفعلى، وهو التطبيق الذى يستخدمه قرابة 7 آلاف مزارع إلى الآن.