رئيس الوزراء يوافق على تخفيض الحد الأقصى لمصاريف التداول على أذون الخزانة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارًا رقم 3674 لسنة 2023 بتاريخ 24 سبتمبر الجارى، بالموافقة على مقترح هيئة الرقابة المالية لتخفيض الحد الأقصى لمصاريف التداول على أذون الخزانة، وذلك مع ثبات نسبة التداول لتكون خمسة فى المائة ألف.

وأفاد المقترح المُقدم فى وقتٍ سابق من قبل هيئة الرقابة المالية، لتخفيض الحد الأقصى لمصاريف التداول على أذون الخزانة لتصبح 500 جنيه، كحد أقصى للعمليات التى تقل قيمتها عن 50 مليون جنيه، وحد أقصى 1000 جنيه للعمليات التى تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه.

وبدأ اليوم التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال شاشات البورصة، فيما بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة فى أول أيام التعامل الأحد الماضى نحو 33.8 مليار جنيه مصرى بعدد 109 عمليات.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن التداول على أذون الخزانة يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل فى البورصة على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن نظام التداول GFIT والذى تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح الآن قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.

وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومى.

وأضاف الشيخ، أن إدارة البورصة نظمت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلى نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين فى الأدوات المالية الحكومية.