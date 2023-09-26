رئيس الوزراء يوافق على تخفيض الحد الأقصى لمصاريف التداول على أذون الخزانة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارًا رقم 3674 لسنة 2023 بتاريخ 24 سبتمبر الجارى، بالموافقة على مقترح هيئة الرقابة المالية لتخفيض الحد الأقصى لمصاريف التداول على أذون الخزانة، وذلك مع ثبات نسبة التداول لتكون خمسة فى المائة ألف.
وأفاد المقترح المُقدم فى وقتٍ سابق من قبل هيئة الرقابة المالية، لتخفيض الحد الأقصى لمصاريف التداول على أذون الخزانة لتصبح 500 جنيه، كحد أقصى للعمليات التى تقل قيمتها عن 50 مليون جنيه، وحد أقصى 1000 جنيه للعمليات التى تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه.
وبدأ اليوم التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال شاشات البورصة، فيما بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة فى أول أيام التعامل الأحد الماضى نحو 33.8 مليار جنيه مصرى بعدد 109 عمليات.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن التداول على أذون الخزانة يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل فى البورصة على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن نظام التداول GFIT والذى تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح الآن قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.
وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومى.
وأضاف الشيخ، أن إدارة البورصة نظمت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلى نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين فى الأدوات المالية الحكومية.
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