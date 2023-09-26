الرقابة المالية تُقر تأسيس أبو ظبي الإسلامي للتصكيك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة“أبو ظبي الإسلامي للتصكيك” برأسمال مصدر ومدفوع قدره 10 ملايين جنيه.
وأوضح“مصرف أبو ظبي الإسلامي” ، أن مساهمته في رأسمال الشركة تبلغ نسبة 98%.
وكان وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، على زيادة رأسمال شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر المصدر والمدفوع من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه.
واعتمد المصرف القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
كان المصرف قد أعلن وفي سياق متصل، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي- مصر للتمويلات متناهية الصغير لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بنسبة 113.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول ليصل 3.89 مليار جنيه، مقارنة بـ2.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 8.31 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.24 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 444.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزاد عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الثلاثة أشهر ليصل 3.83 مليار جنيه، مقابل عائد 2.31 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكشف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عن استخدم كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغ ملياري جنيه، والمقيدة في 1 نوفمبر 2022.
وأوضح المصرف، أنه استخدم كامل القيمة في استيفاء بند رأس المال في قانون البنك الركزي المصري.
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