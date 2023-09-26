الرقابة المالية تُقر تأسيس أبو ظبي الإسلامي للتصكيك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة“أبو ظبي الإسلامي للتصكيك” برأسمال مصدر ومدفوع قدره 10 ملايين جنيه.

وأوضح“مصرف أبو ظبي الإسلامي” ، أن مساهمته في رأسمال الشركة تبلغ نسبة 98%.

وكان وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، على زيادة رأسمال شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر المصدر والمدفوع من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه.

واعتمد المصرف القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

كان المصرف قد أعلن وفي سياق متصل، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي- مصر للتمويلات متناهية الصغير لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بنسبة 113.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول ليصل 3.89 مليار جنيه، مقارنة بـ2.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 8.31 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.24 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 444.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزاد عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الثلاثة أشهر ليصل 3.83 مليار جنيه، مقابل عائد 2.31 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكشف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عن استخدم كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغ ملياري جنيه، والمقيدة في 1 نوفمبر 2022.

وأوضح المصرف، أنه استخدم كامل القيمة في استيفاء بند رأس المال في قانون البنك الركزي المصري.



