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مصر وإيران تتفقان على زيادة رأس مال ميد بنك - جريدة البورصة

9/26/2023 3:07:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > اتفقت مصر مع إيران على تشكيل لجنة لزيادة رأسمال بنك مصر إيران للتنمية والذى قام بتغير علامته التجارية إلى“ميد بنك” قريبًا، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد الإيرانى، سيد إحسان خاندوزى، على حسابه بمنصتى“فيسبوك” و”إكس”.

وقال خاندوزى، إنه اتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى على تشكيل لجنة للمشروعات المشتركة، وإنه يأمل أن يسهم الاجتماع، الذى جاء على هامش مشاركته فى مؤتمر البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فى إحياء التعاون والدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين، بجسب ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء.

ويعد“ميد بنك” من بين البنوك التى لم تتوافق بعد مع قانون القطاع المصرفى والبنك المركزى الجديد والذى نص على ألا يقل رأس مال البنوك عن 5 مليارات جنيه.

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