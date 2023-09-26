مصر وإيران تتفقان على زيادة رأس مال ميد بنك - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
اتفقت مصر مع إيران على تشكيل لجنة لزيادة رأسمال بنك مصر إيران للتنمية
والذى قام بتغير علامته التجارية إلى“ميد بنك” قريبًا، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد الإيرانى، سيد إحسان خاندوزى، على حسابه بمنصتى“فيسبوك” و”إكس”.
وقال خاندوزى، إنه اتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى على تشكيل لجنة للمشروعات المشتركة، وإنه يأمل أن يسهم الاجتماع، الذى جاء على هامش مشاركته فى مؤتمر البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فى إحياء التعاون والدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين، بجسب ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء.
ويعد“ميد بنك” من بين البنوك التى لم تتوافق بعد مع قانون القطاع المصرفى والبنك المركزى الجديد والذى نص على ألا يقل رأس مال البنوك عن 5 مليارات جنيه.
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