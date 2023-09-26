سلامة الغذاء تبحث تفعيل اتفاقيات التجارة مع 38 دولة إفريقية الشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة ستستضيف 38 دولة أفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر المقبل، لمناقشة سبل تأسيس هيئة قومية لسلامة الغذاء لكل دولة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأفريقية بما يضمن زيادة صادرات المنتجات المصرية للقارة السمراء.

أضاف أن هناك تباينا بين الدول الأفريقية، تتمثل فى امتلاك بعض الدول لهيئات متخصصة فى سلامة الغذاء مثل“مصر” وأخرى لديها خطوات ابتدائية، لذلك سيكون للمؤتمر دور لدعم تلك الدول للسير على الطريق الصحيح نحو تأسيس هيئة قومية لسلامة الغذاء لكل دولة.

ذكر أن الهيئة تركز على تحقيق 5 أهداف حتى 2026، تتمثل أهمها فى تعزيز ثقافة المطابقة لأفضل الممارسات الزراعية، بالإضافة لبناء قدرات تخدم الهيئة وأصحاب المصالح والمستفيدين، وتحديث التشريعات والقرارات التنظيمية وبناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة.

ونظمت غرفة الصناعات الغذائية أمس الاثنين بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة مؤتمر (( الدستور الغذائى.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة)) للاحتفال بمرور 50 عامًا على مرور تأسيس هيئة الدستور الغذائى المصرية.

قال أشرف الجزائرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن هيئة الدستور الغذائى العالمى“الكودكس” هى المرجع الأول لقطاع الصناعات الغذائية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تأسيس الدستور الغذائى المصرى لعب دوراً مؤثراً للقطاع الغذائى من خلال المناقشات والحوارات مع الهيئات والغرف والمجالس المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية بما يضمن تطوير القطاع للتوافق مع متطلبات الحاضر.

أكد أن قطاع الصناعات الغذائية لديه فرص تصديرية كبير لذلك لابد من النهوض بالقطاع من خلال التماشى مع تطورات الصناعة.