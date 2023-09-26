سلامة الغذاء تبحث تفعيل اتفاقيات التجارة مع 38 دولة إفريقية الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة ستستضيف 38 دولة أفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر المقبل، لمناقشة سبل تأسيس هيئة قومية لسلامة الغذاء لكل دولة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأفريقية بما يضمن زيادة صادرات المنتجات المصرية للقارة السمراء.
أضاف أن هناك تباينا بين الدول الأفريقية، تتمثل فى امتلاك بعض الدول لهيئات متخصصة فى سلامة الغذاء مثل“مصر” وأخرى لديها خطوات ابتدائية، لذلك سيكون للمؤتمر دور لدعم تلك الدول للسير على الطريق الصحيح نحو تأسيس هيئة قومية لسلامة الغذاء لكل دولة.
ذكر أن الهيئة تركز على تحقيق 5 أهداف حتى 2026، تتمثل أهمها فى تعزيز ثقافة المطابقة لأفضل الممارسات الزراعية، بالإضافة لبناء قدرات تخدم الهيئة وأصحاب المصالح والمستفيدين، وتحديث التشريعات والقرارات التنظيمية وبناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة.
ونظمت غرفة الصناعات الغذائية أمس الاثنين بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة مؤتمر (( الدستور الغذائى.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة)) للاحتفال بمرور 50 عامًا على مرور تأسيس هيئة الدستور الغذائى المصرية.
قال أشرف الجزائرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن هيئة الدستور الغذائى العالمى“الكودكس” هى المرجع الأول لقطاع الصناعات الغذائية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تأسيس الدستور الغذائى المصرى لعب دوراً مؤثراً للقطاع الغذائى من خلال المناقشات والحوارات مع الهيئات والغرف والمجالس المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية بما يضمن تطوير القطاع للتوافق مع متطلبات الحاضر.
أكد أن قطاع الصناعات الغذائية لديه فرص تصديرية كبير لذلك لابد من النهوض بالقطاع من خلال التماشى مع تطورات الصناعة.
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