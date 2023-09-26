وزير التجارة: 2.1 مليار دولار الاستثمارات السويسرية في مصر بـ433 مشروعا

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الاستثمارات السويسرية في مصر تتجاوز 2.1 مليار دولار في 433 مشروعا، محتلة المرتبة الـ15 في قائمة أهم الدول المستثمرة بالبلاد.

وأضاف، خلال لقائه، مع هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار؛ مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 7.8%.

وبحث، خلال اللقاء، إمكانية تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وسويسرا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي.

وأكد الوزير، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار تجمع الإفتا، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.

وأشار إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري التي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير، وانخفاض أسعار الطاقة، وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولفت سمير، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.

ومن جانبها، أكدت هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، حرص الشركات السويسرية على الاستثمار والتوسع بالسوق بالمصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، لافتة إلى إمكانية إقامة مزيد من المشروعات السويسرية في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وضمان الصادرات والنقل والزراعة.

ونوهت إلى استعداد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية للتوسع في مشروعات التعاون الإنمائي في مصر، لا سيما فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني وتوفير الخبراء؛ حيث توفر الوزارة برامج تمويلية لتنفيذ مشروعات إنمائية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين لدولة سويسرا.