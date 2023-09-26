وزير التجارة: 2.1 مليار دولار الاستثمارات السويسرية في مصر بـ433 مشروعا

(MENAFN
- Al-Borsa News) 1.52 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2022
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الاستثمارات السويسرية في مصر تتجاوز 2.1 مليار دولار في 433 مشروعا، محتلة المرتبة الـ15 في قائمة أهم الدول المستثمرة بالبلاد.
وأضاف، خلال لقائه، مع هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار؛ مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 7.8%.
وبحث، خلال اللقاء، إمكانية تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وسويسرا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي.
وأكد الوزير، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار تجمع الإفتا، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.
وأشار إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري التي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير، وانخفاض أسعار الطاقة، وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت سمير، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.
ومن جانبها، أكدت هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، حرص الشركات السويسرية على الاستثمار والتوسع بالسوق بالمصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، لافتة إلى إمكانية إقامة مزيد من المشروعات السويسرية في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وضمان الصادرات والنقل والزراعة.
ونوهت إلى استعداد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية للتوسع في مشروعات التعاون الإنمائي في مصر، لا سيما فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني وتوفير الخبراء؛ حيث توفر الوزارة برامج تمويلية لتنفيذ مشروعات إنمائية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين لدولة سويسرا.
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