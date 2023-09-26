المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عروض رسمية لشراء حصتها في فودافون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفت شركة المصرية للاتصالات، تلقيها أي عروض رسمية لشراء حصة الشركة في“فودافون مصر”.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“الحكومة تعتزم التخارج من شركة فودافون مصر لصالح مستثمر استراتيجي قبل يونيو 2024”.
وتدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من ((المصرية للاتصالات)) باعتبارها المساهم الأكبر فى الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات فى مصر.
وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التى طرحتها من قبل بواقع 10% فى مايو الماضى.
وباعت وزارة المالية 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأكدت المصادر، أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة ((المصرية للاتصالات)) فى شركة فودافون مصر والتى تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقى الشركة إلى ((فوداكوم الجنوب)).
وتابعت المصادر، أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال الشهر الجارى، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهى السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب ((جهاز قطر)) بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات فى التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من ((فودافون مصر)).
ويستهدف الجهاز لاختراق السوق المصري فى قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التى يخطط للاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التى تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه.
ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة مع 3.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.
MENAFN26092023000202011048ID1107141255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.