المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عروض رسمية لشراء حصتها في فودافون

MENAFN - Al-Borsa News) نفت شركة المصرية للاتصالات، تلقيها أي عروض رسمية لشراء حصة الشركة في“فودافون مصر”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“الحكومة تعتزم التخارج من شركة فودافون مصر لصالح مستثمر استراتيجي قبل يونيو 2024”.

وتدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من ((المصرية للاتصالات)) باعتبارها المساهم الأكبر فى الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات فى مصر.

وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التى طرحتها من قبل بواقع 10% فى مايو الماضى.

وباعت وزارة المالية 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأكدت المصادر، أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة ((المصرية للاتصالات)) فى شركة فودافون مصر والتى تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقى الشركة إلى ((فوداكوم الجنوب)).

وتابعت المصادر، أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال الشهر الجارى، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهى السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب ((جهاز قطر)) بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات فى التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من ((فودافون مصر)).

ويستهدف الجهاز لاختراق السوق المصري فى قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التى يخطط للاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التى تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه.

ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة مع 3.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.