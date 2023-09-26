نائب جمهوري: أمريكا تتجه نحو إغلاق حكومي بنهاية الأسبوع

وأوضح جونزاليس – في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة“ذا هيل” الأمريكية –“لا أريد أن أرى إغلاقًا.. لكن ليس هناك شك في ذهني أن البلاد تتجه نحو الإغلاق، ويجب على الجميع الاستعداد على هذا النحو”.

وكرر معارضته للقرارات قصيرة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على مستويات التمويل الحكومي الحالية ومنح المشرعين المزيد من الوقت لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية، والتي غالبا ما يصدرها الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة عندما ينفد التمويل في نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف جونزاليس:“من خلال خبرتي، إذا منحت الكونجرس المزيد من الوقت، فسوف يستغرق ذلك الوقت، ما يجعل المزيد من الوقت ليس حلا قاطعا.. على العكس تمامًا، إذا كان هناك منحدر صعب، فإننا مجبرون على الاجتماع معًا، وهذا ما أعتقد أننا بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف متشدد يجبر الجميع على الجلوس إلى الطاولة وتمرير هذه الفواتير”.

وانتقد أيضًا سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع أزمات اللاجئين على الحدود الأمريكية، مشيرا إلى أنه يعمل شخصيا مع وزارة الأمن الداخلي، لافتا إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس سيجتمع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع لإيجاد حلول سياسية ملموسة لحل المشاكل على المدى القريب.

وفي السياق ذاته، حذر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج من حدوث اضطرابات في خطوط الطيران؛ إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل للحكومة أو التوصل إلى قرار قصير الأجل في هذا الصدد، قبل يوم الجمعة المقبل، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي.

وأوضح بوتيجيج أن“الإغلاق سيشمل – من جانب النقل فقط – إيقاف التدريب على مراقبة الحركة الجوية في وقت تحتاج فيه الدولة إلى المزيد من موظفي مراقبة الحركة الجوية، وذلك في الوقت الذي حققنا فيه معدلات طبيعية من إلغاءات أو تأجيل الرحلات الجوية”.

وتابع قائلا“إن مراقبي الحركة الجوية الذين سيعملون في الأبراج، لن يحصلوا على رواتبهم.. إنهم يتعرضون لضغوط كافية لأنهم يقومون بهذه الوظيفة دون الاضطرار إلى التعرض للضغط الإضافي المتمثل في عدم تلقي الراتب”.

وأشار إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات التوظيف في صناعة النقل، التي تواجه بالفعل اضطرابات عدة، لافتا إلى أنه قد يؤدي أيضا إلى توقف محتمل في عمليات التطوير التكنولوجي التي تعمل عليها إدارة الطيران الفيدرالية.. مشددا على أنه“يجب تجنب إغلاق الحكومة”.

ومن المقرر أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية الأمريكية بحلول نهاية هذا الأسبوع ما لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل مؤقت قبل مرور الأسبوع أملا في تجنب إغلاق الحكومة.

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