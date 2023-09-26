نائب جمهوري: أمريكا تتجه نحو إغلاق حكومي بنهاية الأسبوع

نائب جمهوري: أمريكا تتجه نحو إغلاق حكومي بنهاية الأسبوع
التاريخ
9/26/2023 3:06:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي توني جونزاليس، إنه ليس لديه أدنى شك في أن البلاد تتجه نحو إغلاق حكومي.
وأوضح جونزاليس – في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة“ذا هيل” الأمريكية –“لا أريد أن أرى إغلاقًا.. لكن ليس هناك شك في ذهني أن البلاد تتجه نحو الإغلاق، ويجب على الجميع الاستعداد على هذا النحو”.
وكرر معارضته للقرارات قصيرة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على مستويات التمويل الحكومي الحالية ومنح المشرعين المزيد من الوقت لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية، والتي غالبا ما يصدرها الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة عندما ينفد التمويل في نهاية سبتمبر الجاري.
وأضاف جونزاليس:“من خلال خبرتي، إذا منحت الكونجرس المزيد من الوقت، فسوف يستغرق ذلك الوقت، ما يجعل المزيد من الوقت ليس حلا قاطعا.. على العكس تمامًا، إذا كان هناك منحدر صعب، فإننا مجبرون على الاجتماع معًا، وهذا ما أعتقد أننا بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف متشدد يجبر الجميع على الجلوس إلى الطاولة وتمرير هذه الفواتير”.
وانتقد أيضًا سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع أزمات اللاجئين على الحدود الأمريكية، مشيرا إلى أنه يعمل شخصيا مع وزارة الأمن الداخلي، لافتا إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس سيجتمع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع لإيجاد حلول سياسية ملموسة لحل المشاكل على المدى القريب.
وفي السياق ذاته، حذر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج من حدوث اضطرابات في خطوط الطيران؛ إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل للحكومة أو التوصل إلى قرار قصير الأجل في هذا الصدد، قبل يوم الجمعة المقبل، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي.
وأوضح بوتيجيج أن“الإغلاق سيشمل – من جانب النقل فقط – إيقاف التدريب على مراقبة الحركة الجوية في وقت تحتاج فيه الدولة إلى المزيد من موظفي مراقبة الحركة الجوية، وذلك في الوقت الذي حققنا فيه معدلات طبيعية من إلغاءات أو تأجيل الرحلات الجوية”.
وتابع قائلا“إن مراقبي الحركة الجوية الذين سيعملون في الأبراج، لن يحصلوا على رواتبهم.. إنهم يتعرضون لضغوط كافية لأنهم يقومون بهذه الوظيفة دون الاضطرار إلى التعرض للضغط الإضافي المتمثل في عدم تلقي الراتب”.
وأشار إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات التوظيف في صناعة النقل، التي تواجه بالفعل اضطرابات عدة، لافتا إلى أنه قد يؤدي أيضا إلى توقف محتمل في عمليات التطوير التكنولوجي التي تعمل عليها إدارة الطيران الفيدرالية.. مشددا على أنه“يجب تجنب إغلاق الحكومة”.
ومن المقرر أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية الأمريكية بحلول نهاية هذا الأسبوع ما لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل مؤقت قبل مرور الأسبوع أملا في تجنب إغلاق الحكومة.
أ ش أ
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