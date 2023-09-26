هبوط سهم إيفرجراند بأكثر من 23.5% عقب إعلانها عدم القدرة على طرح ديون جديدة

وانخفض سهم“إيفرجراند” المتداول في هونج كونج بنسبة 23.6% إلى 42 سنتاً هونج كونج.

وقالت“إيفرجراند” في بيان مساء الأحد، إنها ليست مؤهلة لإصدار سندات جديدة في ظل استمرار التحقيقات بشأن مجموعة“هينجدا” العقارية التابعة لها.

وأعلنت“إيفرجراند” في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل اتخاذ قرار بشأن إعادة هيكلة ديونها الخارجية إلى أكتوبر بدلاً من سبتمبر، كي تعطي لدائنيها مهلة لتقييم المقترح.

وتحتاج المجموعة الحصول على موافقة أكثر من 75% من حاملي كل فئة من أسهمها على مخطط إعادة الهيكلة، الذي يقتضي استبدال السندات القديمة بواسطة سندات جديدة، وأوراق مالية مرتبطة بأسهمها.

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