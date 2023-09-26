هبوط سهم إيفرجراند بأكثر من 23.5% عقب إعلانها عدم القدرة على طرح ديون جديدة

هبوط سهم إيفرجراند بأكثر من 23.5% عقب إعلانها عدم القدرة على طرح ديون جديدة
التاريخ
9/26/2023 3:06:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تراجع سهم مطورة العقارات الصينية“إيفرجراند” خلال تداولات اليوم الإثنين بأكثر من 23.5%، عقب إعلانها عدم القدرة على طرح ديون جديدة إثر استمرار التحقيقات بشأن إحدى الوحدات التابعة لها.
وانخفض سهم“إيفرجراند” المتداول في هونج كونج بنسبة 23.6% إلى 42 سنتاً هونج كونج.
وقالت“إيفرجراند” في بيان مساء الأحد، إنها ليست مؤهلة لإصدار سندات جديدة في ظل استمرار التحقيقات بشأن مجموعة“هينجدا” العقارية التابعة لها.
وأعلنت“إيفرجراند” في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل اتخاذ قرار بشأن إعادة هيكلة ديونها الخارجية إلى أكتوبر بدلاً من سبتمبر، كي تعطي لدائنيها مهلة لتقييم المقترح.
وتحتاج المجموعة الحصول على موافقة أكثر من 75% من حاملي كل فئة من أسهمها على مخطط إعادة الهيكلة، الذي يقتضي استبدال السندات القديمة بواسطة سندات جديدة، وأوراق مالية مرتبطة بأسهمها.
أرقام
MENAFN26092023000202011048ID1107141251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.