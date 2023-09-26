Tuesday, 26 September 2023 12:09 GMT

هبوط سهم إيفرجراند بأكثر من 23.5% عقب إعلانها عدم القدرة على طرح ديون جديدة

9/26/2023 3:06:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سهم مطورة العقارات الصينية“إيفرجراند” خلال تداولات اليوم الإثنين بأكثر من 23.5%، عقب إعلانها عدم القدرة على طرح ديون جديدة إثر استمرار التحقيقات بشأن إحدى الوحدات التابعة لها.

وانخفض سهم“إيفرجراند” المتداول في هونج كونج بنسبة 23.6% إلى 42 سنتاً هونج كونج.

وقالت“إيفرجراند” في بيان مساء الأحد، إنها ليست مؤهلة لإصدار سندات جديدة في ظل استمرار التحقيقات بشأن مجموعة“هينجدا” العقارية التابعة لها.

وأعلنت“إيفرجراند” في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل اتخاذ قرار بشأن إعادة هيكلة ديونها الخارجية إلى أكتوبر بدلاً من سبتمبر، كي تعطي لدائنيها مهلة لتقييم المقترح.

وتحتاج المجموعة الحصول على موافقة أكثر من 75% من حاملي كل فئة من أسهمها على مخطط إعادة الهيكلة، الذي يقتضي استبدال السندات القديمة بواسطة سندات جديدة، وأوراق مالية مرتبطة بأسهمها.

أرقام


MENAFN26092023000202011048ID1107141251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث