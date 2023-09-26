شركة صينية تعتزم جمع 14 مليار دولار لصندوق يستثمر في الصناعات الناشئة

شركة صينية تعتزم جمع 14 مليار دولار لصندوق يستثمر في الصناعات الناشئة
التاريخ
9/26/2023 3:06:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط الشركة الصينية لإدارة أصول الدولة“تشاينا ريفورم” لجمع 100 مليار يوان على الأقل (13.7 مليار دولار) من أجل صندوق سيستثمر في الصناعات الناشئة، وذلك حسبما ذكرته“تشاينا بيزنس نيوز”.
وتأتي تلك الخطوة مع عمل الشركات المملوكة للدولة في الصين على زيادة الاستثمار في الصناعات الناشئة والاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الصحيفة أن عشرين شركة مملوكة للدولة فضلاً عن مستثمرين من القطاع الخاص أبدوا استعدادهم للاستثمار في الصندوق الذي سيبدأ العمل بحلول نهاية العام الحالي.
وأدارت“تشاينا ريفورم هولدينجز” – التي تأسست عام 2021 – أصولاً تصل قيمتها إلى 860 مليار دولار في نهاية عام 2022.
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