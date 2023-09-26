Tuesday, 26 September 2023 12:08 GMT

شركة صينية تعتزم جمع 14 مليار دولار لصندوق يستثمر في الصناعات الناشئة

9/26/2023 3:06:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط الشركة الصينية لإدارة أصول الدولة“تشاينا ريفورم” لجمع 100 مليار يوان على الأقل (13.7 مليار دولار) من أجل صندوق سيستثمر في الصناعات الناشئة، وذلك حسبما ذكرته“تشاينا بيزنس نيوز”.

وتأتي تلك الخطوة مع عمل الشركات المملوكة للدولة في الصين على زيادة الاستثمار في الصناعات الناشئة والاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الصحيفة أن عشرين شركة مملوكة للدولة فضلاً عن مستثمرين من القطاع الخاص أبدوا استعدادهم للاستثمار في الصندوق الذي سيبدأ العمل بحلول نهاية العام الحالي.

وأدارت“تشاينا ريفورم هولدينجز” – التي تأسست عام 2021 – أصولاً تصل قيمتها إلى 860 مليار دولار في نهاية عام 2022.

أرقام

MENAFN26092023000202011048ID1107141249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث