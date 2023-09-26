شركة صينية تعتزم جمع 14 مليار دولار لصندوق يستثمر في الصناعات الناشئة

وتأتي تلك الخطوة مع عمل الشركات المملوكة للدولة في الصين على زيادة الاستثمار في الصناعات الناشئة والاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الصحيفة أن عشرين شركة مملوكة للدولة فضلاً عن مستثمرين من القطاع الخاص أبدوا استعدادهم للاستثمار في الصندوق الذي سيبدأ العمل بحلول نهاية العام الحالي.

وأدارت“تشاينا ريفورم هولدينجز” – التي تأسست عام 2021 – أصولاً تصل قيمتها إلى 860 مليار دولار في نهاية عام 2022.

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