ارتفاع مؤشر نيكي عقب تصريحات محافظ بنك اليابان ومع ترقب بيانات اقتصادية

وارتفع مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 0.85% إلى 32678 نقطة، كما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% إلى 2385 نقطة.

وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في كلمة أمام مؤتمر للأعمال في مدينة أوساكا اليوم، إنه يتعين على المصرف المركزي الإبقاء على سياسته التيسيرية للغاية حتى الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.

وأضاف أن السلطات النقدية ترى دلائل على حدوث تغير في كيفية توازن الأسعار ومعدلات الأجور، كما تتصاعد حالة عدم التأكد حول المدى الذي قد تصل إليه هذه التغيرات.

وكشفت مجموعة“سوفت بنك” في إقرار إفصاح تنظيمي اليوم، عن عزمها جمع تمويلات تقدر بنحو 120 مليار يوان (808.79 مليون دولار) في أول طرح لأسهم لا تعطي لأصحابها حق التصويت في السوق الياباني.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان غداً الثلاثاء، في ظل قراءة متوقعة عند 3.2% مقارنة بقراءة أغسطس البالغة 3.3%.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 148.35 ين.

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