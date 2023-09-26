ارتفاع مؤشر نيكي عقب تصريحات محافظ بنك اليابان ومع ترقب بيانات اقتصادية

ارتفاع مؤشر نيكي عقب تصريحات محافظ بنك اليابان ومع ترقب بيانات اقتصادية
التاريخ
9/26/2023 3:06:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدًا، وعقب تصريحات محافظ البنك المركزي.
وارتفع مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 0.85% إلى 32678 نقطة، كما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% إلى 2385 نقطة.
وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في كلمة أمام مؤتمر للأعمال في مدينة أوساكا اليوم، إنه يتعين على المصرف المركزي الإبقاء على سياسته التيسيرية للغاية حتى الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.
وأضاف أن السلطات النقدية ترى دلائل على حدوث تغير في كيفية توازن الأسعار ومعدلات الأجور، كما تتصاعد حالة عدم التأكد حول المدى الذي قد تصل إليه هذه التغيرات.
وكشفت مجموعة“سوفت بنك” في إقرار إفصاح تنظيمي اليوم، عن عزمها جمع تمويلات تقدر بنحو 120 مليار يوان (808.79 مليون دولار) في أول طرح لأسهم لا تعطي لأصحابها حق التصويت في السوق الياباني.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان غداً الثلاثاء، في ظل قراءة متوقعة عند 3.2% مقارنة بقراءة أغسطس البالغة 3.3%.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 148.35 ين.
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