سوفت بنك تعتزم طرح أسهم لجمع 800 مليون دولار

سوفت بنك تعتزم طرح أسهم لجمع 800 مليون دولار
التاريخ
9/26/2023 3:06:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
يُتوقع أن تُقرر مجموعة“سوفت بنك جورب” في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين جمع ما يصل إلى 120 مليار ين (809 ملايين دولار) عبر أول طرح عام أولي في اليابان لأسهم تحمل خصائص السندات، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لعدم الإعلان عن المعلومات بعد، إن وحدة الاتصالات التابعة لشركة الملياردير ماسايوشي سون القابضة تخطط لعقد اجتماع مجلس إدارة للموافقة على طرح الأسهم الجديدة.
الأوراق المالية المتوقع طرحها لا تعطي لحاملها أي حقوق تصويت، ولا الحق في تحويلها إلى أسهم عادية. وكانت“سوفت بنك” قد قدمت إفصاحاً في مايو يفيد بأنها قد تُصدر الأسهم في وقت ما قبل 31 مايو 2025.
من جهتهم، رفض ممثلو“سوفت بنك” التعليق.
أسهم تمنح عائداًَ بين 2% و4%
ستُدرج هذه الفئة من الأسهم في بورصة طوكيو ومن المرجح أن تجتذب المشترين الأفراد بسبب سمعة“سوفت بنك” القوية ومعدل توزيعات أرباح يتراوح ما بين 2% و4% للسنوات الخمس الأولى.
وقال الأشخاص المطلعون إن المستثمرين في هذه الأوراق المالية سيكونون قادرين أيضاً على التمتع بالإعفاء الضريبي من خلال برنامج“حساب نيبون للمدخرات الشخصية”، المعروف اختصار بــ“إن آي إس إيه” (NISA).
أسعار الفائدة في اليابان لا تزال عند مستويات متدنية للغاية حتى بعد ارتفاع نظيراتها العالمية، وهدَّأ البنك المركزي الأسبوع الماضي التكهنات بشأن أي رفع (للفائدة) في المدى القريب. ويزيد هذا من الحاجة إلى استثمارات تمنح عوائدَ أفضل، وخاصة في ظل خطر انجذاب مدخرات الأسر اليابانية البالغ حجمها 1.107 تريليون ين بشكل متزايد إلى استثمارات ذات عائد أعلى في الخارج، مما يزيد الضغط على الين.
وقال الأشخاص المطلعون إن معدل توزيعات الأرباح السنوية لهذه الفئة من السندات سيتغير بعد السنة الخامسة، ويحق لـ”سوفت بنك” إعادة شرائها بمبلغ يساوي سعر الإصدار. وستُستخدم الحصيلة في استثمارات النمو، المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فضلاً عن البنية التحتية الاجتماعية من الجيل التالي.
الطرح من المتوقع أن يستهدف بشكل أساسي الأفراد، بالإضافة إلى مستثمرين من المؤسسات، بحسب ما ذكره الأشخاص.
أضاف الأشخاص أن مجموعة“سوفت بنك” ستُعلن على الأرجح عن تفاصيل العرض في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بما في ذلك المبلغ الفعلي وتواريخ الاكتتاب والتسعير والضامنين. وقالوا إنها ستجري عملية بناء سجل أوامر مع مستثمري السندات والأسهم لتحديد الشروط، على أن تكون“نومورا سيكيوريتيز” (Nomura Securities) الضامن الرئيسي للصفقة.
اقتصاد الشرق
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