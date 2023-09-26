سوفت بنك تعتزم طرح أسهم لجمع 800 مليون دولار

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لعدم الإعلان عن المعلومات بعد، إن وحدة الاتصالات التابعة لشركة الملياردير ماسايوشي سون القابضة تخطط لعقد اجتماع مجلس إدارة للموافقة على طرح الأسهم الجديدة.

الأوراق المالية المتوقع طرحها لا تعطي لحاملها أي حقوق تصويت، ولا الحق في تحويلها إلى أسهم عادية. وكانت“سوفت بنك” قد قدمت إفصاحاً في مايو يفيد بأنها قد تُصدر الأسهم في وقت ما قبل 31 مايو 2025.

من جهتهم، رفض ممثلو“سوفت بنك” التعليق.

ستُدرج هذه الفئة من الأسهم في بورصة طوكيو ومن المرجح أن تجتذب المشترين الأفراد بسبب سمعة“سوفت بنك” القوية ومعدل توزيعات أرباح يتراوح ما بين 2% و4% للسنوات الخمس الأولى.

وقال الأشخاص المطلعون إن المستثمرين في هذه الأوراق المالية سيكونون قادرين أيضاً على التمتع بالإعفاء الضريبي من خلال برنامج“حساب نيبون للمدخرات الشخصية”، المعروف اختصار بــ“إن آي إس إيه” (NISA).

أسعار الفائدة في اليابان لا تزال عند مستويات متدنية للغاية حتى بعد ارتفاع نظيراتها العالمية، وهدَّأ البنك المركزي الأسبوع الماضي التكهنات بشأن أي رفع (للفائدة) في المدى القريب. ويزيد هذا من الحاجة إلى استثمارات تمنح عوائدَ أفضل، وخاصة في ظل خطر انجذاب مدخرات الأسر اليابانية البالغ حجمها 1.107 تريليون ين بشكل متزايد إلى استثمارات ذات عائد أعلى في الخارج، مما يزيد الضغط على الين.

وقال الأشخاص المطلعون إن معدل توزيعات الأرباح السنوية لهذه الفئة من السندات سيتغير بعد السنة الخامسة، ويحق لـ”سوفت بنك” إعادة شرائها بمبلغ يساوي سعر الإصدار. وستُستخدم الحصيلة في استثمارات النمو، المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فضلاً عن البنية التحتية الاجتماعية من الجيل التالي.

الطرح من المتوقع أن يستهدف بشكل أساسي الأفراد، بالإضافة إلى مستثمرين من المؤسسات، بحسب ما ذكره الأشخاص.

أضاف الأشخاص أن مجموعة“سوفت بنك” ستُعلن على الأرجح عن تفاصيل العرض في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بما في ذلك المبلغ الفعلي وتواريخ الاكتتاب والتسعير والضامنين. وقالوا إنها ستجري عملية بناء سجل أوامر مع مستثمري السندات والأسهم لتحديد الشروط، على أن تكون“نومورا سيكيوريتيز” (Nomura Securities) الضامن الرئيسي للصفقة.

اقتصاد الشرق