أدنوك وطاقة تقترضان 2.2 مليار دولار لمشروع معالجة مياه بالإمارات

أدنوك وطاقة تقترضان 2.2 مليار دولار لمشروع معالجة مياه بالإمارات
التاريخ
9/26/2023 3:06:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
حصلت“أدنوك” الإماراتية وشركة“أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) على 2.2 مليار دولار من تحالف مكون من تسعة بنوك محلية ودولية، لتمويل إنشاء مشروع لمعالجة مياه البحر، بحسب إفصاح ببورصة أبوظبي.
المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر على نحو مستدام، سيتولى ائتلاف يضم“أوراسكوم للإنشاءات”، و”ماتيتو”، أعمال إنشاءاته التي تضم منشأة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة. سيمتلك الائتلاف 49% من المشروع، وحصة الأغلبية المتبقية لصالح“أدنوك” و”طاقة”.
يشمل المشروع شبكة لنقل المياه تمتد لأكثر من 75 كيلومتراً وخطوطاً لأنابيب التوزيع تمتد لأكثر من 230 كيلومتراً ومحطتين لضخ المياه، وفق الإفصاح.
اقتصاد الشرق
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