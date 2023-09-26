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أدنوك وطاقة تقترضان 2.2 مليار دولار لمشروع معالجة مياه بالإمارات

9/26/2023 3:06:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصلت“أدنوك” الإماراتية وشركة“أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) على 2.2 مليار دولار من تحالف مكون من تسعة بنوك محلية ودولية، لتمويل إنشاء مشروع لمعالجة مياه البحر، بحسب إفصاح ببورصة أبوظبي.

المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر على نحو مستدام، سيتولى ائتلاف يضم“أوراسكوم للإنشاءات”، و”ماتيتو”، أعمال إنشاءاته التي تضم منشأة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة. سيمتلك الائتلاف 49% من المشروع، وحصة الأغلبية المتبقية لصالح“أدنوك” و”طاقة”.

يشمل المشروع شبكة لنقل المياه تمتد لأكثر من 75 كيلومتراً وخطوطاً لأنابيب التوزيع تمتد لأكثر من 230 كيلومتراً ومحطتين لضخ المياه، وفق الإفصاح.

اقتصاد الشرق

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