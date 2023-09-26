المركزي العراقي يقصر التجارة الداخلية على الدينار

تهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى الحد من التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي في العراق، فضلاً عن الحد من تهريبه إلى الخارج. كما تستهدف دعم العملة المحلية.

سيتوقف البنك المركزي العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على“الإشراف والمراقبة”، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.

يفتح البنك المركزي حالياً قنوات تحويل بمختلف العملات، من بينها الدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية واليورو، بحسب البيان.

وبلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية أمس الأحد نحو 1550 ديناراً، أي أقل 17% من السعر الرسمي البالغ 1320.

اقتصاد الشرق