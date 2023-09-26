Tuesday, 26 September 2023 12:08 GMT

المركزي العراقي يقصر التجارة الداخلية على الدينار

9/26/2023 3:06:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يعتزم البنك المركزي في العراق قصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل، وذلك حسبما أوضحه بيان للبنك نقلاً عن المحافظ علي العلاق.

تهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى الحد من التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي في العراق، فضلاً عن الحد من تهريبه إلى الخارج. كما تستهدف دعم العملة المحلية.

سيتوقف البنك المركزي العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على“الإشراف والمراقبة”، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.

يفتح البنك المركزي حالياً قنوات تحويل بمختلف العملات، من بينها الدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية واليورو، بحسب البيان.

وبلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية أمس الأحد نحو 1550 ديناراً، أي أقل 17% من السعر الرسمي البالغ 1320.

اقتصاد الشرق

MENAFN26092023000202011048ID1107141244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث