المركزي العراقي يقصر التجارة الداخلية على الدينار
التاريخ
9/26/2023 3:06:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
يعتزم البنك المركزي في العراق قصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل، وذلك حسبما أوضحه بيان للبنك نقلاً عن المحافظ علي العلاق.
تهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى الحد من التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي في العراق، فضلاً عن الحد من تهريبه إلى الخارج. كما تستهدف دعم العملة المحلية.
سيتوقف البنك المركزي العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على“الإشراف والمراقبة”، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.
يفتح البنك المركزي حالياً قنوات تحويل بمختلف العملات، من بينها الدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية واليورو، بحسب البيان.
وبلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية أمس الأحد نحو 1550 ديناراً، أي أقل 17% من السعر الرسمي البالغ 1320.
اقتصاد الشرق
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