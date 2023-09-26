2.2 مليون طن حجم إنتاج مصفاة تكرير السويس للبترول بـ2022-2023

وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023، إنه بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد ستصبح منظومة العمل في مصفاة تكرير السويس منظومة متكاملة وسيكون دورها رائدًا في منطقة السويس التي تعد واحدة من أولويات المناطق الجغرافية والاقتصادية التي تعتمد على النشاط البترولي.

وأوضح أن مصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول ساهم في تلبية جزء من احتياجات المشروع القومي للطرق وتقليل كميات الاستيراد من الأسفلت.

وأضاف الملا أن خطة الوزارة التي نفذتها بهدف تطوير صناعة التكرير المصرية تمت على جميع المستويات لتشمل مشروعات تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الوحدات المتقدمة والتوسع في إنشاء وحدات إنتاجية جديدة، وكذلك تطوير أنشطة السلامة والصحة المهنية ومشروعات التوافق البيئي التي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، استعرض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول الكيميائي هشام فتحي، مشروعات الخطة الاستثمارية، والتي تضمنت مشروعات الإحلال والتجديد والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، فضلًا عن التوسعات الإنتاجية الجديدة لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء 13 مستودعًا جديدًا للمنتجات البترولية المختلفة، ومشروع ربط مستودعات الشركة بمستودعات شركات التكرير والتوزيع.