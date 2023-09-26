2.2 مليون طن حجم إنتاج مصفاة تكرير السويس للبترول بـ2022-2023

2.2 مليون طن حجم إنتاج مصفاة تكرير السويس للبترول بـ2022-2023
التاريخ
9/26/2023 3:06:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قالت وزارة البترول، إن إنتاج مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول ارتفع إلى نحو 2.2 مليون طن خلال العام المالي 2022-2023.
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023، إنه بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد ستصبح منظومة العمل في مصفاة تكرير السويس منظومة متكاملة وسيكون دورها رائدًا في منطقة السويس التي تعد واحدة من أولويات المناطق الجغرافية والاقتصادية التي تعتمد على النشاط البترولي.
وأوضح أن مصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول ساهم في تلبية جزء من احتياجات المشروع القومي للطرق وتقليل كميات الاستيراد من الأسفلت.
وأضاف الملا أن خطة الوزارة التي نفذتها بهدف تطوير صناعة التكرير المصرية تمت على جميع المستويات لتشمل مشروعات تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الوحدات المتقدمة والتوسع في إنشاء وحدات إنتاجية جديدة، وكذلك تطوير أنشطة السلامة والصحة المهنية ومشروعات التوافق البيئي التي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه، استعرض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول الكيميائي هشام فتحي، مشروعات الخطة الاستثمارية، والتي تضمنت مشروعات الإحلال والتجديد والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، فضلًا عن التوسعات الإنتاجية الجديدة لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء 13 مستودعًا جديدًا للمنتجات البترولية المختلفة، ومشروع ربط مستودعات الشركة بمستودعات شركات التكرير والتوزيع.
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