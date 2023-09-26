ألفا ظبى تستحوذ على حصة أغلبية فى ماتيتو

ألفا ظبى تستحوذ على حصة أغلبية فى ماتيتو
التاريخ
9/26/2023 3:06:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
استحوذت شركة ألفا ظبى القابضة، المدرجة فى سوق أبوظبى للأوراق المالية، على حصة أغلبية فى شركة“ ماتيتو القابضة المحدودة”.
وتمثل الصفقة الاستراتيجية التى تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة، انطلاقة مهمة لشركة ألفا ظبى فى مجال المياه والصرف الصحي، وتأتى تجسيداً لالتزام الشركة بتنويع محفظة أعمالها وتعزيز دورها فى تطوير حلول المياه الذكية فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.
وبموجب عملية الاستحواذ ستشترى ألفا ظبى القابضة أغلبية أسهم“ماتيتو” من“ميتسوبيشى” و”ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة” و”جلف كابيتال”، فيما ستحتفظ عائلة غندور، المساهمة والمؤسسة لشركة“ماتيتو” بدور قيادى فى الشركة.
وقال حمد العامرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبى القابضة، إن التوقعات والدراسات تشير إلى أن نحو نصف سكان العالم سيعانون من ندرة المياه بحلول عام 2025، وهنا تكمن الحاجة الملحة لإيجاد حلول سريعة ومستدامة للمياه.
وأضاف: تعد شراكتنا مع“ماتيتو” خطوة مهمة فى إطار وضع حلول لمواجهة تحدى نقص المياه، حيث نتشارك معها الالتزام بإطلاق حلول رائدة تلبى الاحتياجات الفورية وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وتابع العامرى:“لا يقتصر الهدف من هذا التعاون على الجانب التجارى والاستراتيجى لأعمالنا فحسب، بل نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تجسيد حرص ألفا ظبى القابضة على الإسهام بفاعلية فى دعم عجلة التغيير والتطور فى قطاع المياه، والمضى قدماً فى تحقيق رؤيتنا الأشمل للنمو المستدام والتأثير عالمياً”.
وأشار طلال غندور، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة ماتيتو، إلى أن استثمار ألفا ظبى فى ماتيتو يؤكد أهمية رسالة الأخيرة والقيم التى تقدمها.
وأضاف:“نتطلع معاً إلى مواجهة تحديات شَح المياه، ولا سيما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنطقة الأكثر معاناة من هذه المشكلة على مستوى العالم، وسنعمل، بفضل ما تزخر به ماتيتو من خبرات واسعة فى 50 دولة، وما تمتلكه من إمكانات فى مجال الابتكار والتكنولوجيا، على تعزيز هذه الشراكة وتطوير قدراتنا لتقديم حلول مستدامة للمياه فى المناطق التى هى فى أمس الحاجة إليها”.
وشدد رامى غندور، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة ماتيتو، على أهمية الشراكة فى إطلاق العنان لتعاون بنّاء وواسع النطاق سيسهم فى تعزيز إمكانات الشركة وبلوغ آفاق جديدة.
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