ألفا ظبى تستحوذ على حصة أغلبية فى ماتيتو

وتمثل الصفقة الاستراتيجية التى تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة، انطلاقة مهمة لشركة ألفا ظبى فى مجال المياه والصرف الصحي، وتأتى تجسيداً لالتزام الشركة بتنويع محفظة أعمالها وتعزيز دورها فى تطوير حلول المياه الذكية فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.

وبموجب عملية الاستحواذ ستشترى ألفا ظبى القابضة أغلبية أسهم“ماتيتو” من“ميتسوبيشى” و”ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة” و”جلف كابيتال”، فيما ستحتفظ عائلة غندور، المساهمة والمؤسسة لشركة“ماتيتو” بدور قيادى فى الشركة.

وقال حمد العامرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبى القابضة، إن التوقعات والدراسات تشير إلى أن نحو نصف سكان العالم سيعانون من ندرة المياه بحلول عام 2025، وهنا تكمن الحاجة الملحة لإيجاد حلول سريعة ومستدامة للمياه.

وأضاف: تعد شراكتنا مع“ماتيتو” خطوة مهمة فى إطار وضع حلول لمواجهة تحدى نقص المياه، حيث نتشارك معها الالتزام بإطلاق حلول رائدة تلبى الاحتياجات الفورية وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.

وتابع العامرى:“لا يقتصر الهدف من هذا التعاون على الجانب التجارى والاستراتيجى لأعمالنا فحسب، بل نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تجسيد حرص ألفا ظبى القابضة على الإسهام بفاعلية فى دعم عجلة التغيير والتطور فى قطاع المياه، والمضى قدماً فى تحقيق رؤيتنا الأشمل للنمو المستدام والتأثير عالمياً”.

وأشار طلال غندور، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة ماتيتو، إلى أن استثمار ألفا ظبى فى ماتيتو يؤكد أهمية رسالة الأخيرة والقيم التى تقدمها.

وأضاف:“نتطلع معاً إلى مواجهة تحديات شَح المياه، ولا سيما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنطقة الأكثر معاناة من هذه المشكلة على مستوى العالم، وسنعمل، بفضل ما تزخر به ماتيتو من خبرات واسعة فى 50 دولة، وما تمتلكه من إمكانات فى مجال الابتكار والتكنولوجيا، على تعزيز هذه الشراكة وتطوير قدراتنا لتقديم حلول مستدامة للمياه فى المناطق التى هى فى أمس الحاجة إليها”.

وشدد رامى غندور، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة ماتيتو، على أهمية الشراكة فى إطلاق العنان لتعاون بنّاء وواسع النطاق سيسهم فى تعزيز إمكانات الشركة وبلوغ آفاق جديدة.