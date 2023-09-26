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البورصة تواصل موجة الصعود بشكل جماعي في المستهل

9/26/2023 3:06:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الإثنين، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.22% ليصل إلى 20257 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3832 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 5697 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.38% ليصل لمستوى 24483 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 164 مليون جنيه، من خلال تداول 35 مليون سهم، بتنفيذ 6.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 29 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 134 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.374 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة 41.6 مليون جنيه ، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 36.9 مليون جنيه و4.6 مليون جنيه على التوالى.

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