البورصة تواصل موجة الصعود بشكل جماعي في المستهل
التاريخ
9/26/2023 3:06:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الإثنين، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.22% ليصل إلى 20257 نقطة.
فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3832 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 5697 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.38% ليصل لمستوى 24483 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 164 مليون جنيه، من خلال تداول 35 مليون سهم، بتنفيذ 6.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 29 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 134 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.374 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة 41.6 مليون جنيه ، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 36.9 مليون جنيه و4.6 مليون جنيه على التوالى.
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