Tuesday, 26 September 2023 12:07 GMT

هيرميس تنهى طرح لومى للتأجير فى السعودية بقيمة 290 مليون دولار

9/26/2023 3:06:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى“إى إف چى هيرميس” الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة“لومى للتأجير”، إحدى شركات تأجير السيارات فى السعودية، بقيمة 290 مليون دولار فى سوق المال السعودى، وقامت“إى إف چى هيرميس” بدور مدير الطرح المشترك فى الصفقة.

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالى الأسهم المطروحة، وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة صافى متحصلات الطرح.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة ((لومى للتأجير)) بطرح 30% من إجمالى رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16,500,000 سهم، بقيمة 66 ريال سعودى للسهم، لتبلغ القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودى.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودى“27.4 مليار دولار أمريكى”، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين فى السوق المحلى والإقليمى والدولى على حد سواء.

وقال محمد فهمى، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى إف چى هيرميس، إن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة فى السوق السعودى الذى نجح فى ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التى تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التى تحظى بها مختلف قطاعات السوق فى المملكة.




هيرميس ؛ محمد فهمى

وأشار إلى الدور الذى لعبته إى إف چى هيرميس فى إتمام الصفقة والذى كان له أثر كبير فى تنويع الطلب المحلى على الطروحات الأولية فى السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة فى تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التى تساعد فى رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة فى سوق المال السعودي.

وأضاف فهمى، أن الاكتتاب يأتى مباشرة فى أعقاب نجاح إى إف چى هيرميس فى عقد المؤتمر الاستثمارى ((EFG Hermes Saudi Forum in London)) خلال الشهر الجارى بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام.

MENAFN26092023000202011048ID1107141240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث