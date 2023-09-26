هيرميس تنهى طرح لومى للتأجير فى السعودية بقيمة 290 مليون دولار

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالى الأسهم المطروحة، وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة صافى متحصلات الطرح.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة ((لومى للتأجير)) بطرح 30% من إجمالى رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16,500,000 سهم، بقيمة 66 ريال سعودى للسهم، لتبلغ القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودى.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودى“27.4 مليار دولار أمريكى”، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين فى السوق المحلى والإقليمى والدولى على حد سواء.

وقال محمد فهمى، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى إف چى هيرميس، إن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة فى السوق السعودى الذى نجح فى ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التى تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التى تحظى بها مختلف قطاعات السوق فى المملكة.

وأشار إلى الدور الذى لعبته إى إف چى هيرميس فى إتمام الصفقة والذى كان له أثر كبير فى تنويع الطلب المحلى على الطروحات الأولية فى السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة فى تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التى تساعد فى رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة فى سوق المال السعودي.

وأضاف فهمى، أن الاكتتاب يأتى مباشرة فى أعقاب نجاح إى إف چى هيرميس فى عقد المؤتمر الاستثمارى ((EFG Hermes Saudi Forum in London)) خلال الشهر الجارى بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام.