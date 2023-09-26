هيرميس تنهى طرح لومى للتأجير فى السعودية بقيمة 290 مليون دولار

هيرميس تنهى طرح لومى للتأجير فى السعودية بقيمة 290 مليون دولار
التاريخ
9/26/2023 3:06:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى“إى إف چى هيرميس” الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة“لومى للتأجير”، إحدى شركات تأجير السيارات فى السعودية، بقيمة 290 مليون دولار فى سوق المال السعودى، وقامت“إى إف چى هيرميس” بدور مدير الطرح المشترك فى الصفقة.
وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالى الأسهم المطروحة، وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة صافى متحصلات الطرح.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة ((لومى للتأجير)) بطرح 30% من إجمالى رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16,500,000 سهم، بقيمة 66 ريال سعودى للسهم، لتبلغ القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودى.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودى“27.4 مليار دولار أمريكى”، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين فى السوق المحلى والإقليمى والدولى على حد سواء.
وقال محمد فهمى، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى إف چى هيرميس، إن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة فى السوق السعودى الذى نجح فى ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التى تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التى تحظى بها مختلف قطاعات السوق فى المملكة.
هيرميس ؛ محمد فهمى
وأشار إلى الدور الذى لعبته إى إف چى هيرميس فى إتمام الصفقة والذى كان له أثر كبير فى تنويع الطلب المحلى على الطروحات الأولية فى السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة فى تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التى تساعد فى رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة فى سوق المال السعودي.
وأضاف فهمى، أن الاكتتاب يأتى مباشرة فى أعقاب نجاح إى إف چى هيرميس فى عقد المؤتمر الاستثمارى ((EFG Hermes Saudi Forum in London)) خلال الشهر الجارى بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام.
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