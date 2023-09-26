استقرار المؤشرات الأوروبية وسط تراجع أسهم قطاعي التعدين والسفر

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 453 نقطة، وسط تراجع أسهم قطاعي التعدين والسفر بنسبة 1.9% و1.4% على الترتيب.

وهبط“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 7674 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 15555 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7188 نقطة.

وارتفع سهم“نوفارتس” 0.71% بعدما أعلنت مخططها لتصفية كامل ملكيتها في وحدة“ساندوز” التابعة لها في الرابع من أكتوبر، عقب حصولها على موافقة كل من الجهات التنظيمية، والمساهمين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتترقب الأسواق الأوروبية صدور بيانات مؤشر“إيفو” لثقة الأعمال في ألمانيا اليوم، وسط توقعات بظهور قراءة سبتمبر عند 85.1 نقطة مقارنة بقراءة أغسطس عند 85.7 نقطة.

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