استقرار المؤشرات الأوروبية وسط تراجع أسهم قطاعي التعدين والسفر

استقرار المؤشرات الأوروبية وسط تراجع أسهم قطاعي التعدين والسفر
التاريخ
9/26/2023 3:06:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
استقرت غالبية مؤشرات الأسواق الأوروبية خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، بقيادة أسهم قطاعي التعدين والسفر، وتوقعات استمرار ارتفاع الفائدة لفترة مطولة.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 453 نقطة، وسط تراجع أسهم قطاعي التعدين والسفر بنسبة 1.9% و1.4% على الترتيب.
وهبط“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 7674 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 15555 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7188 نقطة.
وارتفع سهم“نوفارتس” 0.71% بعدما أعلنت مخططها لتصفية كامل ملكيتها في وحدة“ساندوز” التابعة لها في الرابع من أكتوبر، عقب حصولها على موافقة كل من الجهات التنظيمية، والمساهمين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتترقب الأسواق الأوروبية صدور بيانات مؤشر“إيفو” لثقة الأعمال في ألمانيا اليوم، وسط توقعات بظهور قراءة سبتمبر عند 85.1 نقطة مقارنة بقراءة أغسطس عند 85.7 نقطة.
أرقام
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