تنفيذ صفقة أسهم خزينة أوراسكوم للتنمية بـ155 مليون جنيه

وشهدت جلسة اليوم الاثنين شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أوراسكوم للتنمية المصدرة لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 155 مليون جنيه.

وقررت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، بيع كامل أسهم الخزينة التي بحوذة الشركة.

وقالت الشركة، إن عدد أسهم الخزينة المقرر بيعها يبلغ 15.5 مليون سهم وتمثل 1.371% من رأسمال الشركة.

وأوضحت أن السعر المحدد للتنفيذ 10 جنيه للسهم خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 25 أكتوبر المقبل.

وكانت قررت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم من نظام الإثابة والتحفيز إلى أسهم خزينة.

وأقرت الشركة التحويل في ضوء قرار الجمعية العامة لأوراسكوم للتنمية بإيقاف وإنهاء وإلغاء نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتحويل الرصيد المتبقي من الأسهم المتبقية البالغة 15.5 مليون سهم بنسبة 1.371% من اجمالي أسهم الشركة لأسهم خزينة.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة“أوراسكوم للتنمية مصر” بقيمةإجمالية 170.5 مليون جنيه.

وشهدت جلسة الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أوراسكوم للتنمية المصدرة لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 170.5 مليون جنيه.

وحققت شركة“أوراسكوم للتنمية” مبيعات عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول بزيادة قدرها 35%، مقابل ملياري جنيه خلال الربع المقارن.

وتمثل المبيعات العقارية رقما قياسيا كأعلى مبيعات عقارية تحقيقا في الربع الأول في تاريخ الشركة.

واحتلت الجونة المرتبة الأولي في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة %41 من المبيعات، تليها O West بنسبة 40% من المبيعات، ثم مكادي هايتس بنسبة 18% من المبيعات.

ونمت إيرادات شركة اوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% لتصل 2.95 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة ارباحًا خلال بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 384 مليون جنيه، مقارنة بربح 463.7 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة المبيعات بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 44,3% مقارنة بالربع الأول من 2022 بدعم من التحسن الملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

وشهد قطاع الفنادق تفوقًا في الأداء مقارنةً بمقاييس ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 120% من 260,6 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 لتصل إلى 573,2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.

وتعمل الشركة حالياً على الإنتهاء من أعمال التشييد والبناء لعدد 703 وحدة في الجونة، وتستهدف تسليم 462 وحدة خلال هذا العام، وقامت بتسليم 66 وحدة بالفعل للعملاء في الربع الأول من 2023.

وانتهت الشركة من تجديدات فندق Steigenberger El Gouna في فبراير 2023، كما تواصل إحلال وتجديد فنادق Sheraton وOcean View ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد في النصف الثاني من 2023.

وارتفعت المبيعات العقارية لمشروع O west لتصل إلى 1,1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 8,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 فيلا، كما أنها تعمل أيضا فيبناء 1,015 شقة سكنية و236 تاون هاوس، ومن المتوقع بدء عمليات تسليم 710 وحدة خلال الربع الثاني من 2023، والبدء في أعمال بناء 119 وحدة في المنطقة الإدارية، وتم البدء في اعمال بناء نادي O West.

وتوقعت الشركة افتتاح نادي O West جزئيًا بحلول الربع الثالث من 2023. كما ارتفعت رسوم اشتراك النادي لتصل الي 300 ألف جنيه بزيادة قدرها 20% عن 250 ألف جنيه مصري في نهاية 2022 مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة.

وقالت إدارة الشركة إن التحديات مستمرة، ولكنها قصيرة الأجل، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافها للحفاظ على تواجدها كواحدة من الشركات الكبرى في قطاع العقارات والسياحة في مصر، موضحة أن الأمور التشغيلية والمالية من شأنها أن تعزز موقف الشركة ضد أي تحديات في السوق.

وأضافت قائلة:” في حين أن الوضع الحالي للاقتصاد الداخلي والعالمي غير مستقر ويشكل العديد من التحديات، فإننا على ثقة من أن استراتيجياتنا الموضوعة ستدفعنا إلى الأمام خلال الأوقات الصعبة. كما هو الحال دائمًا، سنواصل مراقبة تأثيرات ضغوط الاقتصاد الكلي والتضخم العالمي عن كثب.

كما سنواصل أيضًا مراقبة حماية الرصيد النقدي للمجموعة ومراقبة التكاليف التشغيلية. وسنظل نركز على توسيع عملياتنا وحماية أرباحنا وزيادة أرباح المساهمين.”

وقررت الشركة الامتناع عن تقديم التوقعات للعام الجاري بناءًا على الوضع الاقتصادي شديد التقلب، والتوقعات عرضة لحالة من عدم اليقين.