تنفيذ صفقة أسهم خزينة أوراسكوم للتنمية بـ155 مليون جنيه

(MENAFN- Al-Borsa News)
كشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر.
وشهدت جلسة اليوم الاثنين شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أوراسكوم للتنمية المصدرة لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 155 مليون جنيه.
وقررت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، بيع كامل أسهم الخزينة التي بحوذة الشركة.
وقالت الشركة، إن عدد أسهم الخزينة المقرر بيعها يبلغ 15.5 مليون سهم وتمثل 1.371% من رأسمال الشركة.
وأوضحت أن السعر المحدد للتنفيذ 10 جنيه للسهم خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 25 أكتوبر المقبل.
وكانت قررت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم من نظام الإثابة والتحفيز إلى أسهم خزينة.
وأقرت الشركة التحويل في ضوء قرار الجمعية العامة لأوراسكوم للتنمية بإيقاف وإنهاء وإلغاء نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتحويل الرصيد المتبقي من الأسهم المتبقية البالغة 15.5 مليون سهم بنسبة 1.371% من اجمالي أسهم الشركة لأسهم خزينة.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة“أوراسكوم للتنمية مصر” بقيمةإجمالية 170.5 مليون جنيه.
وشهدت جلسة الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أوراسكوم للتنمية المصدرة لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 170.5 مليون جنيه.
وحققت شركة“أوراسكوم للتنمية” مبيعات عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول بزيادة قدرها 35%، مقابل ملياري جنيه خلال الربع المقارن.
وتمثل المبيعات العقارية رقما قياسيا كأعلى مبيعات عقارية تحقيقا في الربع الأول في تاريخ الشركة.
واحتلت الجونة المرتبة الأولي في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة %41 من المبيعات، تليها O West بنسبة 40% من المبيعات، ثم مكادي هايتس بنسبة 18% من المبيعات.
ونمت إيرادات شركة اوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% لتصل 2.95 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الشركة ارباحًا خلال بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 384 مليون جنيه، مقارنة بربح 463.7 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وأرجعت الشركة زيادة المبيعات بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 44,3% مقارنة بالربع الأول من 2022 بدعم من التحسن الملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.
وشهد قطاع الفنادق تفوقًا في الأداء مقارنةً بمقاييس ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 120% من 260,6 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 لتصل إلى 573,2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.
وتعمل الشركة حالياً على الإنتهاء من أعمال التشييد والبناء لعدد 703 وحدة في الجونة، وتستهدف تسليم 462 وحدة خلال هذا العام، وقامت بتسليم 66 وحدة بالفعل للعملاء في الربع الأول من 2023.
وانتهت الشركة من تجديدات فندق Steigenberger El Gouna في فبراير 2023، كما تواصل إحلال وتجديد فنادق Sheraton وOcean View ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد في النصف الثاني من 2023.
وارتفعت المبيعات العقارية لمشروع O west لتصل إلى 1,1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 8,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 فيلا، كما أنها تعمل أيضا فيبناء 1,015 شقة سكنية و236 تاون هاوس، ومن المتوقع بدء عمليات تسليم 710 وحدة خلال الربع الثاني من 2023، والبدء في أعمال بناء 119 وحدة في المنطقة الإدارية، وتم البدء في اعمال بناء نادي O West.
وتوقعت الشركة افتتاح نادي O West جزئيًا بحلول الربع الثالث من 2023. كما ارتفعت رسوم اشتراك النادي لتصل الي 300 ألف جنيه بزيادة قدرها 20% عن 250 ألف جنيه مصري في نهاية 2022 مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة.
وقالت إدارة الشركة إن التحديات مستمرة، ولكنها قصيرة الأجل، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافها للحفاظ على تواجدها كواحدة من الشركات الكبرى في قطاع العقارات والسياحة في مصر، موضحة أن الأمور التشغيلية والمالية من شأنها أن تعزز موقف الشركة ضد أي تحديات في السوق.
وأضافت قائلة:” في حين أن الوضع الحالي للاقتصاد الداخلي والعالمي غير مستقر ويشكل العديد من التحديات، فإننا على ثقة من أن استراتيجياتنا الموضوعة ستدفعنا إلى الأمام خلال الأوقات الصعبة. كما هو الحال دائمًا، سنواصل مراقبة تأثيرات ضغوط الاقتصاد الكلي والتضخم العالمي عن كثب.
كما سنواصل أيضًا مراقبة حماية الرصيد النقدي للمجموعة ومراقبة التكاليف التشغيلية. وسنظل نركز على توسيع عملياتنا وحماية أرباحنا وزيادة أرباح المساهمين.”
وقررت الشركة الامتناع عن تقديم التوقعات للعام الجاري بناءًا على الوضع الاقتصادي شديد التقلب، والتوقعات عرضة لحالة من عدم اليقين.