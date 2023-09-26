73.1 مليون جنيه صادرات الصناعات الهندسية المصرية للعراق بأول 7 أشهر

وأضافت رئيس البعثة التجارية المصرية إلي العراق، إنه جرى تنظيم لقاءات ثنائية بين 20 شركة مصرية مع نظيرتها في العراق، على أن تشهد أيام البعثة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري عدة فعاليات تستهدف توقيع عقود تصديرية.

وأضافت حلمي، أن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات.

وأشارت إلى سعي المجلس لتحقيق زيادات ملموسة في إجمالي الصادرات من خلال البعثة والعقود المرتقبة بين الشركات المصرية ونظيرتها بالعراق.

وأشارت إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

ولفتت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة و اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.