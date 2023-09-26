73.1 مليون جنيه صادرات الصناعات الهندسية المصرية للعراق بأول 7 أشهر

73.1 مليون جنيه صادرات الصناعات الهندسية المصرية للعراق بأول 7 أشهر
التاريخ
9/26/2023 3:06:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات الصناعات الهندسية للعراق سجلت 117.2 مليون دولار في عام 2022، كما سجلت 73.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023.
وأضافت رئيس البعثة التجارية المصرية إلي العراق، إنه جرى تنظيم لقاءات ثنائية بين 20 شركة مصرية مع نظيرتها في العراق، على أن تشهد أيام البعثة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري عدة فعاليات تستهدف توقيع عقود تصديرية.
وأضافت حلمي، أن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات.
وأشارت إلى سعي المجلس لتحقيق زيادات ملموسة في إجمالي الصادرات من خلال البعثة والعقود المرتقبة بين الشركات المصرية ونظيرتها بالعراق.
وأشارت إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.
ولفتت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة و اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.
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