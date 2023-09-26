توقعات بطفرة فى التمويل الاستهلاكى بعد رقمنة الادخار والإقراض - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) > زعتر: نسعى للوصول بخدمات التمويل الرقمية إلى مختلف مناطق الجمهورية
توقع المستثمرون فى مجال التكنولوجيا المالية، أن يسهم إطلاق خدمة الإقراض الرقمى فى توسع نشاط التمويل الاستهلاكى، وتسريع وتيرة توجه الشركات والبنوك نحو التحول الرقمى، بما يعزز التنافسية خلال الفترة المقبلة.
ويسعى البنك المركزى المصرى لتفعيل خدمات الادخار والإقراض الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول، ويهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكترونى لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناءً على السلوك الائتمانى لهم.
وينسق البنك المركزى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى“i-score” للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بتمكين المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.
وتوقع سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى، توسع شركات التمويل الاستهلاكى فى استخدام الخدمات التمويلية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وستكون التنافسية لصالح جودة التطبيق وتجربة العميل فى استخدامه، ومدى التقدم فى استخدام الذكاء الاصطناعى.
وأضاف زعتر، أن قطاع التمويل غير المصرفى بدأ فى الاعتماد على التكنولوجيا لتطوير الخدمات المالية وتطوير الخدمات المقدمة.
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وتابع أن الطلب على التمويل والاستعلام الائتمانى يتم من خلال مقدم الطلب إلكترونيًا، ويعتمد التقييم الائتمانى الإلكترونى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التى تقارن بيانات العميل وخلفيته بالبيانات التاريخية للعملاء السابقين، على اختلاف سلوكهم من حيث انتظام السداد من عدمه، واتخاذ القرار بناءً على ذلك.
وذكر زعتر، أن شركته تستثمر فى خدمات التكنولوجيا المالية، وتدخل فى شراكات مع شركات متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات.
وتطور الشركة حاليًا القطاعات الرقمية بالمجموعة لتحقيق مستهدفاتها الرقمية الاستراتيجية فى مجال الخدمات التمويلية غير المصرفية.
وتعتمد الشركة على استراتيجية القنوات المتعددة رقمية وغير رقمية، للوصول بخدمة التمويل الاستهلاكى إلى مختلف مناطق الجمهورية، وتحفيز المستهلك التقليدى فى هذه المناطق النائية إلى استخدام التطبيقات الرقمية، لتساهم أيضا فى استراتيجية الدولة للتحول الرقمى على مستوى المجتمع. مجدى: قاعدة عملاء المقترضين من شركات التمويل ستتعاظم
وقال محمد مجدى، رئيس قسم المخاطر فى شركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، إن الإقراض الرقمى يوسع قاعدة العملاء المقترضين، بالإضافة إلى أن الزيادة ستكون من ناحية عملاء شركات التمويل الاستهلاكى أكثر من العملاء المتعاونين مع البنوك.
وأضاف أن الشركات بشكل عام ستغير خططها التسويقية، وستزيد من الإنفاق لاستهداف شرائح أكبر من العملاء.
وتابع مجدى أنه من الضرورى الآن على جميع الشركات مواكبة التحول الرقمى لأن فى ظل هذا التقدم السريع من سيتمسك بطرق العمل التقليدية سيختفى من السوق.
وقال مجدى إن أكبر عامل مؤثر فى المنافسة بين الشركات الآن هو سرعتها فى التحول الرقمى وطرح منتجات رقمية مميزة.
وتوقع أن تساعد خدمة الإقراض الرقمى مع خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا فى تخفيف معدلات التعثر، لكن ليس بالحجم الكبير كما يعتقد البعض فما زال هناك عوامل أخرى تؤثر على معدلات التعثر، مثل اختلاف الشريحة التى تستهدفها كل شركة ومعيار المخاطر لدى كل شركة.
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