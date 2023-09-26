توقعات بطفرة فى التمويل الاستهلاكى بعد رقمنة الادخار والإقراض - جريدة البورصة

توقع المستثمرون فى مجال التكنولوجيا المالية، أن يسهم إطلاق خدمة الإقراض الرقمى فى توسع نشاط التمويل الاستهلاكى، وتسريع وتيرة توجه الشركات والبنوك نحو التحول الرقمى، بما يعزز التنافسية خلال الفترة المقبلة.

ويسعى البنك المركزى المصرى لتفعيل خدمات الادخار والإقراض الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول، ويهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكترونى لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناءً على السلوك الائتمانى لهم.

وينسق البنك المركزى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى“i-score” للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بتمكين المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.

وتوقع سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى، توسع شركات التمويل الاستهلاكى فى استخدام الخدمات التمويلية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وستكون التنافسية لصالح جودة التطبيق وتجربة العميل فى استخدامه، ومدى التقدم فى استخدام الذكاء الاصطناعى.

وأضاف زعتر، أن قطاع التمويل غير المصرفى بدأ فى الاعتماد على التكنولوجيا لتطوير الخدمات المالية وتطوير الخدمات المقدمة.

وتابع أن الطلب على التمويل والاستعلام الائتمانى يتم من خلال مقدم الطلب إلكترونيًا، ويعتمد التقييم الائتمانى الإلكترونى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التى تقارن بيانات العميل وخلفيته بالبيانات التاريخية للعملاء السابقين، على اختلاف سلوكهم من حيث انتظام السداد من عدمه، واتخاذ القرار بناءً على ذلك.

وذكر زعتر، أن شركته تستثمر فى خدمات التكنولوجيا المالية، وتدخل فى شراكات مع شركات متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات.

وتطور الشركة حاليًا القطاعات الرقمية بالمجموعة لتحقيق مستهدفاتها الرقمية الاستراتيجية فى مجال الخدمات التمويلية غير المصرفية.

وتعتمد الشركة على استراتيجية القنوات المتعددة رقمية وغير رقمية، للوصول بخدمة التمويل الاستهلاكى إلى مختلف مناطق الجمهورية، وتحفيز المستهلك التقليدى فى هذه المناطق النائية إلى استخدام التطبيقات الرقمية، لتساهم أيضا فى استراتيجية الدولة للتحول الرقمى على مستوى المجتمع.

وقال محمد مجدى، رئيس قسم المخاطر فى شركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، إن الإقراض الرقمى يوسع قاعدة العملاء المقترضين، بالإضافة إلى أن الزيادة ستكون من ناحية عملاء شركات التمويل الاستهلاكى أكثر من العملاء المتعاونين مع البنوك.

وأضاف أن الشركات بشكل عام ستغير خططها التسويقية، وستزيد من الإنفاق لاستهداف شرائح أكبر من العملاء.

وتابع مجدى أنه من الضرورى الآن على جميع الشركات مواكبة التحول الرقمى لأن فى ظل هذا التقدم السريع من سيتمسك بطرق العمل التقليدية سيختفى من السوق.

وقال مجدى إن أكبر عامل مؤثر فى المنافسة بين الشركات الآن هو سرعتها فى التحول الرقمى وطرح منتجات رقمية مميزة.

وتوقع أن تساعد خدمة الإقراض الرقمى مع خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا فى تخفيف معدلات التعثر، لكن ليس بالحجم الكبير كما يعتقد البعض فما زال هناك عوامل أخرى تؤثر على معدلات التعثر، مثل اختلاف الشريحة التى تستهدفها كل شركة ومعيار المخاطر لدى كل شركة.