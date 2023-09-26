صناديق الاستثمار تنتعش مع تباطؤ نمو الودائع بالجنيه لأدنى مستوى منذ 2011 - جريدة البورصة

انتعشت أذون وسندات الخزانة والصناديق التى تستثمر فيها، وصناديق الاستثمار بصفة عامة كقنوات لحفظ المدخرات لدى الأفراد، فى الوقت الذى تباطأ فيه نمو الودائع بالعملة المحلية خلال يونيو الماضى لأدنى مستوى منذ 2011 عند 9.9%.

ورصدت“البورصة” زيادة نشاط المجموعات الخاصة بصناديق الاستثمار وأذون الخزانة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتستهدف هذه المجموعات تقديم المعلومات الخاصة بسبل الاستثمار فى الصناديق وأذون الخزانة، وأفضل قناة استثمارية للأفراد وفقًا لقيمة ادخارات كل فرد من وجهة نظر الأعضاء القدامى.

وكان“الصندوق النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى” الشهير على مواقع التواصل الاجتماعى بالصندوق الرابع، هو الأكثر ترشيحًا للأعضاء الباحثين عن قنوات استثمار قصيرة الأجل، وصندوق استثمار البنك الأهلى المصرى وبنك البركة – مصر ذو العائد الدورى التراكمى (بشائر) (الشهير بالصندوق السادس) هو الأكثر ترشيحًا للباحثين عن قنوات استثمار تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن هناك إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة على وثائق صناديق الاستثمار، وأن صناديق الاستثمار تشهد نموًا خلال الفترة الحالية، مرجحًا مواصلة النمو، خاصة مع زيادة وعى الأفراد بشأن قنوات الاستثمار المتنوعة.

وأضاف نجلة، أن الإقبال لم يعد مقتصرًا على الذهب والودائع والشهادات البنكية، بل هناك توجه نحو أسهم البورصة وصناديق الاستثمار وأذون وسندات الخزانة، وأرجع زيادة وعى الأفراد بشأنها لمواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع أن زيادة الوعى ساهم فى تغير الأفراد لسبل إدارة مدخراتهم بعيدًا عن القنوات التقليدية مثل المقتنيات الذهبية، أو حتى ودائع البنوك أو الشهادات البنكية التى ذات فترات تصل إلى 3 سنوات، بل أصبح التوجه نحو الأوعية قصيرة الأجل.

ارتفع إجمالى أصول 9 صناديق الاستثمار التابعة للبنك الأهلى 4.31% خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 50.56 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 48.47 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ويمتلك البنك الأهلى 12 صندوقا استثماريا.

ويعتبر الصندوق النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى (الشهير بالصندوق الرابع) هو صاحب الوزن النسبى الأكبر إذ يُساهم بـ 97.34% من إجمالى أصول الصناديق التابعة للبنك الأهلى.

وارتفع إجمالى أصول الصناديق (بدون الصندوق الرابع) بنحو 34.72% خلال النصف الأول من العام الجارى.

وسجل صندوق استثمار البنك الأهلى المصرى وبنك البركة – مصر ذو العائد الدورى التراكمى (بشائر)، أعلى معدل نمو خلال الفترة محل الذكر مُحققًا 113.7%، يليه صندوق استثمار البنك الأهلى المصرى الثالث ذو العائد الدورى التراكمى مُحققًا 105.31%، وثالثًا جاء صندوق استثمار البنك الأهلى المصرى الثانى ذو العائد الدورى مُحققًا 76.59%.

تحول 7 صناديق استثمار من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجارى، ونمت أرباح“الصندوق الرابع” 135.84%، وارتفعت أرباح صندوق استثمار البنك الأهلى المصرى – للاستثمار فى أدوات الدين ذو العائد الربع سنوى (الواعد) 39.69%.

وتطرق إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى لعبت الدور الأكبر فى نشر الوعى الاقتصادى والمالى بشأن أفضل قنوات الاستثمار وادخار الأموال، فغالبية المنضمين حديثًا للصندوق عرفوه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار نجلة إلى أن خدمة“الأهلى نت” ساهمت فى جذب قاعدة كبيرة من العملاء، لأنها سهلت شراء وثائق الصناديق الاستثمارية“أونلاين” وبسهولة، دون الحاجة لإجراءات معقدة أو زيارات متكررة للفروع، وفى بداية طرح صناديق الأسهم أون لاين، نجحت فى اجتذاب شريحة كبيرة للعملاء.

وذكر أن إتاحة أدوات استثمارية قصيرة الأجل، كانت عنصر جذب قوى للعملاء، وهو ما لاقى استحسان شريحة كبيرة من المتعاملين، بالإضافة إلى خيارات أدوات استثمارية طويلة الأجل، وهو تنوع يخدم احتياجات الأفراد على اختلاف فئاتهم.

وتطرق إلى أن الاستثمار فى الصناديق من خلال الإنترنت، لم يقتصر على فئات الشباب وامتد لفئات عمرية كبيرة، ولكن أغلبية الأفراد من الشباب بين 20 إلى 45 عامًا، بالإضافة إلى أن الصناديق نجحت فى جذب فئات حديثة العهد بتلك القنوات الاستثمارية وكانت تعتمد على القنوات التقليدية الشهيرة مثل الذهب أو الودائع البنكية.

وأشار إلى الصندوق الرابع يعتبر هو الصندوق الأكثر رواجًا بين الجمهور، خاصة أنه يعتبر منخفض المخاطر، مما منحه ميزة تنافسية قوية.

وأوضح أن أصول الصندوق الرابع تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، وهو ما يجعله أكبر صندوق استثمار فى مصر والشرق الأوسط، كما أنه توظيف غالبية أمواله فى أذون الخزانة مما يجعله من أكبر المساهمين فى أذون الخزانة.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، إن صناديق الاستثمار لم تتأثر بشكل سلبى من رفع معدلات الفائدة على الودائع والشهادات من قبل البنوك، فى ظل معدلات التضخم المرتفعة خلال العام الحالى التى اقتربت من 40%.

وأضافت أن المستثمرين توجهوا الى الاستثمار فى صناديق الاستثمار فى الأسهم التى أثبت أنها اداة التحوط الافضل، وصاحبة أعلى معدل للنمو وقدرة على مواجهة معدلات التضخم وسعر الصرف، مضيفة أن بعض الصناديق حققت ارباح تخطت نسب التضخم الحالى، مما ساهم فى جذب عدد كبير من الاستثمارات.

وأشارت إلى أن الاستثمار بالصناديق الاستثمارية له مخاطر خاصة مع تحرك الأسواق، ويفضل بعض المستثمرين التوجه إلى الاستثمارات الآمنة مثل الشهادات والودائع البنكية، التى تعتبر ملاذ آمن للمستثمرين ذات عائد ثابت.

وطالبت حامد الجهات المعنية بالزام شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بالإعلان عن البيانات التاريخية للصناديق، لتسهيل عملية جذب المستثمرين خاصة فى الصناديق ذات العائد المرتفع، وأيضًا فى جذب مستثمرين جدد، مضيفة أن التحول الرقمى ضرورة من أجل مواكبة الأسواق الخارجية، وتسويق الصناديق الاستثمار وجذب عدد كبير من المستثمرين من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وقال محمد حسن، مدير صناديق استثمار شركة اودن للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار بالأسهم لم تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة نظرًا لتحقيقها عوائد مرتفعة، ووصول السوق لقمم تاريخية.

أوضح أن ذلك كان مستمرًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، مضيفًا أن كل من الصناديق النقدية و”ذات العائد الثابت” تأثرت بارتفاع معدلات الفائدة.

وتابع حسن أن الصناديق النقدية تأثرت بشكل ايجابى مع رفع معدلات الفائدة من البنك المركزى، نظرا للمميزات المتعددة للاستثمار فى الصناديق، موضحا أن الصناديق تأثرت بشكل سلبى بالشهادات التى تلقتها البنوك لمدة 12 شهرا بعائد مرتفع، مما أدى الى سحب 30% من سيولة الصناديق النقدية وضخها الى شهادات السنوية فى البنوك.

وأوضح أن التحول الرقمى وقنوات التسويق الرقمية، هى الأهم فى الفترة القادمة، حيث سوف تساهم فى جذب عدد كبير من الاستثمارات الى الصناديق بجميع انوعها، وزيادة المعرفة بمميزات الصناديق الاستثمارية بأنواعها مثل الإعفاءات الضريبية، مشيرا إلي أن القنوات التسويق الإلكترونية قد تستهدف فئة جديدة من المستثمرين، قد تساهم فى زيادة أحجام الاستثمارات بالصناديق.

وقال رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن المنتجات ذات العوائد المدفوعة مقدمًا فكرتها قريبة من عوائد أذون الخزانة.

أضاف أن بالفعل القنوات الاستثمارية أخذت بعض من حصة الودائع، لكن تباطؤ النمو يعكس أيضًا النمو الكبير للودائع خلال اللسنوات الماضية بعد زيادة قاعدة المودعين بشكل كبير، ضمن جهود الشمول المالى، والفائدة الحقيقية المرتفعة.