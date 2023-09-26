تحديثات إنستاباى تُعيد روح التنافسية لسوق المدفوعات - جريدة البورصة

حاز التحديث الأخير لتطبيق إنستاباى الذى أضاف خدمات دفع الفواتير ، على استقبال كبير من العملاء بحسب ما أظهرته تفاعلات الصفحات المهتمة بالتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يترك تطبيقات الدفع الأقدم فى مواجهة منافس لديه مزايا لا تتوافر لتلك التطبيقات.

ورغم الترحيب بالإضافة الجديدة لـ”إنستاباى” إلا أن السوق لا يزال قادرا على استقبال المزيد من اللاعبين والإضافات الجديدة بحسب عدد من اللاعبين فى السوق الذين تحدثوا إلى“البورصة”.

وقال محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباى، إن السوق المصرية واعدة وتستوعب العديد من اللاعبين، ولازالت هناك فرص دائمًا، موضحًا أن التشريعات الجديدة الخاصة بالبنوك الرقمية ستغير من ملامح سوق المدفوعات.

وتابع أن تلك التشريعات من شأنها أن تجذب استثمارات أجنبية لقطاع المدفوعات وقطاع البنوك الرقمية خاصة.

أضاف أن تقديم تطبيق ((إنستاباى)) لخدمة دفع الفواتير حق لكل اللاعبين فى السوق المصرية ومن خلالها سيستطيع الحفاظ على شريحة عملائه.

وأضاف خضر أن كل مقدمى الخدمات فى سوق المدفوعات الرقمية يسعون لتحقيق مستهدف واحد يتمثل فى زيادة الشمول المالى فى مصر.

وقال مصدر بإحدى شركات المدفوعات الرقمية الكبرى، إن دخول“إنستاباى” لقطاع مدفوعات الفواتير سيغير شكل المنافسة فى القطاع، خاصة وأنه مملوك لشركة بنوك مصر التابعة للبنك المركزى المصرى، ما يجعل المنافسة بصورة مباشرة مع المشرع.

قال محمد ربيع، المدير التنفيذى وأحد مؤسسى شركة باى منت“Paymint” المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية للشركات الصغيرة المتوسطة، إن تنوع الخدمات التى يقدمها تطبيق“إنستاباى” الغرض منه توسيع قاعدة العملاء وتسريع التحول للشمول المالى، وليس تنافسى مع شركات القطاع.

وأضاف ربيع، أن البنك المركزى سيتيح إمكانية إضافة البطاقات المُصدرة من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية، وهو دور تكاملى يساعد تلك الشركات على النمو دون مزاحمتها فى السوق، خاصة أنه من الممكن فى الوقت الحالى التحويل من خلال التطبيق للكروت.

وتجاوز عدد مستخدمى انستاباى 3.8 مليون مستخدم، وبلغت قيم المعاملات المصرفية التى تمت من خلال التطبيق فى الفترة من مارس 2022 حتى نهاية شهر يونيو 2023 نحو 300 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لإيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع.

وقال محمد عكاشة الشريك المؤسس صندوق“ديسربتيك” المتخصص فى الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، إن هناك بعض الخدمات ستكون عامة فى كل التطبيقات، وعلى كل تطبيق البحث عن مميزات تنافسية لاستقطاب العملاء المستهدفين، بعيدًا عن الخدمات التقليدية من دفع الفواتير.

وأضاف عكاشة، أن السوق يستوعب العديد من الشركات ولكن النجاح وجذب العملاء سيكون من نصيب التطبيقات القادرة على تسهيل المعاملات المالية وتعدد الخدمات المتاحة من خلال التطبيق.

وأوضح أن تطبيق“إنستاباى” نجح فى جذب شريحة كبيرة من العملاء لأن تعاملاته مباشرة من خلال الحساب، ويعتمد على خطوات أقل مقارنة بتطبيقات أخرى.

وتابع:“الميزة التنافسية الحقيقية فى سوق المدفوعات، ستكون للتطبيقات التى تتسم بالسهولة وسرعة المعاملات، دون خطوات معقدة فى تسجيل الكروت كما كان معتاد سابقًا، أما بالنسبة لخدمة مثل دفع فواتير المرافق والاتصالات، فإنها يجب أن تكون من الخدمات العامة المتاحة لدى الجميع”.

ووفقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية فى مصر للعام 2023 الصادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت البنكى إلى 14.4 مليون عميل بنهاية عام 2022، وارتفع عدد مستخدمى الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضى.

وقال أحمد سمير العضو المنتدب الإقليمى – مصر فى شركة“نتورك انترناشيونال Network international”، إن إتاحة أكبر عدد من الخدمات وتيسيرها على المستهلكين أو التجار، هو ما سيمُيز كل شركة عن غيرها، أما عن“فواتير المرافق العامة”، هى خدمة أصبحت متاحة لغالبية التطبيقات أو نقاط البيع.

قال عبدالرحمن على، الشريك المؤسس لشركة نقود القابضة، إن تنافسية قطاع المدفوعات الإلكترونية تصب فى مصلحة زيادة حصيلة الشمول المالى، حيث إن إضافة إمكانية دفع الفواتير المختلفة تأتى فى إطار التعاون بين شركات وتطبيقات الدفع الإلكترونى ومقدمى الخدمة.

أضاف أن المتعاملين مع سوق المدفوعات الإلكترونية يزداد يوميًا مما يخدم ثقافة الشمول المالى ومازال حتى الآن هناك فرصة كبيرة لزيادات قوية بعدد العملاء.

ويرى كريم شحاتة الرئيس التنفيذى لشركة بساطة باى للمدفوعات الرقمية، أن وجود إنستاباى فى قطاع دفع الفواتير سيعمل على زيادة العملاء بالقطاع، بالإضافة إلى نشر الوعى بتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وأكد شحاتة أن تدشين التطبيق انعكس إيجابيًا على منظومة الدفع بالكامل، بالإضافة إلى أنه من شأنه أن يرفع من مستويات الخدمة المقدمة من العميل، كما يساعد الشركات على التوسع على خطى التشريعات الجديدة فى السوق المصرية.