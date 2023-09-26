تحديثات إنستاباى تُعيد روح التنافسية لسوق المدفوعات - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) > خضر: السوق المصرية واعدة وتستوعب العديد من اللاعبين
حاز التحديث الأخير لتطبيق إنستاباى الذى أضاف خدمات دفع الفواتير ، على استقبال كبير من العملاء بحسب ما أظهرته تفاعلات الصفحات المهتمة بالتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يترك تطبيقات الدفع الأقدم فى مواجهة منافس لديه مزايا لا تتوافر لتلك التطبيقات.
ورغم الترحيب بالإضافة الجديدة لـ”إنستاباى” إلا أن السوق لا يزال قادرا على استقبال المزيد من اللاعبين والإضافات الجديدة بحسب عدد من اللاعبين فى السوق الذين تحدثوا إلى“البورصة”.
وقال محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباى، إن السوق المصرية واعدة وتستوعب العديد من اللاعبين، ولازالت هناك فرص دائمًا، موضحًا أن التشريعات الجديدة الخاصة بالبنوك الرقمية ستغير من ملامح سوق المدفوعات.
وتابع أن تلك التشريعات من شأنها أن تجذب استثمارات أجنبية لقطاع المدفوعات وقطاع البنوك الرقمية خاصة.
أضاف أن تقديم تطبيق ((إنستاباى)) لخدمة دفع الفواتير حق لكل اللاعبين فى السوق المصرية ومن خلالها سيستطيع الحفاظ على شريحة عملائه.
وأضاف خضر أن كل مقدمى الخدمات فى سوق المدفوعات الرقمية يسعون لتحقيق مستهدف واحد يتمثل فى زيادة الشمول المالى فى مصر.
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وقال مصدر بإحدى شركات المدفوعات الرقمية الكبرى، إن دخول“إنستاباى” لقطاع مدفوعات الفواتير سيغير شكل المنافسة فى القطاع، خاصة وأنه مملوك لشركة بنوك مصر التابعة للبنك المركزى المصرى، ما يجعل المنافسة بصورة مباشرة مع المشرع.
قال محمد ربيع، المدير التنفيذى وأحد مؤسسى شركة باى منت“Paymint” المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية للشركات الصغيرة المتوسطة، إن تنوع الخدمات التى يقدمها تطبيق“إنستاباى” الغرض منه توسيع قاعدة العملاء وتسريع التحول للشمول المالى، وليس تنافسى مع شركات القطاع.
وأضاف ربيع، أن البنك المركزى سيتيح إمكانية إضافة البطاقات المُصدرة من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية، وهو دور تكاملى يساعد تلك الشركات على النمو دون مزاحمتها فى السوق، خاصة أنه من الممكن فى الوقت الحالى التحويل من خلال التطبيق للكروت.
وتجاوز عدد مستخدمى انستاباى 3.8 مليون مستخدم، وبلغت قيم المعاملات المصرفية التى تمت من خلال التطبيق فى الفترة من مارس 2022 حتى نهاية شهر يونيو 2023 نحو 300 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لإيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع. عكاشة: يجب على الشركات البحث عن مميزات تنافسية جاذبة للعملاء
وقال محمد عكاشة الشريك المؤسس صندوق“ديسربتيك” المتخصص فى الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، إن هناك بعض الخدمات ستكون عامة فى كل التطبيقات، وعلى كل تطبيق البحث عن مميزات تنافسية لاستقطاب العملاء المستهدفين، بعيدًا عن الخدمات التقليدية من دفع الفواتير.
وأضاف عكاشة، أن السوق يستوعب العديد من الشركات ولكن النجاح وجذب العملاء سيكون من نصيب التطبيقات القادرة على تسهيل المعاملات المالية وتعدد الخدمات المتاحة من خلال التطبيق.
وأوضح أن تطبيق“إنستاباى” نجح فى جذب شريحة كبيرة من العملاء لأن تعاملاته مباشرة من خلال الحساب، ويعتمد على خطوات أقل مقارنة بتطبيقات أخرى.
وتابع:“الميزة التنافسية الحقيقية فى سوق المدفوعات، ستكون للتطبيقات التى تتسم بالسهولة وسرعة المعاملات، دون خطوات معقدة فى تسجيل الكروت كما كان معتاد سابقًا، أما بالنسبة لخدمة مثل دفع فواتير المرافق والاتصالات، فإنها يجب أن تكون من الخدمات العامة المتاحة لدى الجميع”.
ووفقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية فى مصر للعام 2023 الصادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت البنكى إلى 14.4 مليون عميل بنهاية عام 2022، وارتفع عدد مستخدمى الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضى. سمير: خدمات دفع الفواتير أصبحت عاملا مشتركا للجميع
وقال أحمد سمير العضو المنتدب الإقليمى – مصر فى شركة“نتورك انترناشيونال Network international”، إن إتاحة أكبر عدد من الخدمات وتيسيرها على المستهلكين أو التجار، هو ما سيمُيز كل شركة عن غيرها، أما عن“فواتير المرافق العامة”، هى خدمة أصبحت متاحة لغالبية التطبيقات أو نقاط البيع. على: إضافة الفواتير يعزز التعاون مع مقدمى الخدمات مستقبلاً
قال عبدالرحمن على، الشريك المؤسس لشركة نقود القابضة، إن تنافسية قطاع المدفوعات الإلكترونية تصب فى مصلحة زيادة حصيلة الشمول المالى، حيث إن إضافة إمكانية دفع الفواتير المختلفة تأتى فى إطار التعاون بين شركات وتطبيقات الدفع الإلكترونى ومقدمى الخدمة.
أضاف أن المتعاملين مع سوق المدفوعات الإلكترونية يزداد يوميًا مما يخدم ثقافة الشمول المالى ومازال حتى الآن هناك فرصة كبيرة لزيادات قوية بعدد العملاء.
ويرى كريم شحاتة الرئيس التنفيذى لشركة بساطة باى للمدفوعات الرقمية، أن وجود إنستاباى فى قطاع دفع الفواتير سيعمل على زيادة العملاء بالقطاع، بالإضافة إلى نشر الوعى بتطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأكد شحاتة أن تدشين التطبيق انعكس إيجابيًا على منظومة الدفع بالكامل، بالإضافة إلى أنه من شأنه أن يرفع من مستويات الخدمة المقدمة من العميل، كما يساعد الشركات على التوسع على خطى التشريعات الجديدة فى السوق المصرية.