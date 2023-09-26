ناهد عبده قائمًا بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية

ناهد عبده قائمًا بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية
التاريخ
9/26/2023 3:06:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قراراً بتكليف الدكتورة ناهد عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.
كما أصدر قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام، على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.
وقال الوزير إن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.
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