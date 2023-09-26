ناهد عبده قائمًا بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية

كما أصدر قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام، على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.

وقال الوزير إن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.