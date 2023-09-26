انطلاق أسبوع مستقبل المناخ في دبي

يستضيف "متحف المستقبل" عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر وخبراء البيئة والاستدامة ضمن فاعليات "أسبوع مستقبل المناخ" الذي انطلق صباح اليوم ويستمر لمدة 5 ايام لمناقشة واستعراض حلول عملية للتصدي لأكثر التحديات في عصرنا التي يواجهها عالمنا وهو التغير المناخي.

وسيشكل هذا الحدث العالمي منصة مهمة لتبادل الرؤى المعمقة ومناقشة الحلول المتطورة لتحديات تغير المناخ، ودراسة وتصور اتجاهاته وتأثيراته في مختلف القطاعات العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويهدف "أسبوع مستقبل المناخ" الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة "فكر"، أيضاً للتعمق في دراسة سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة أسباب تغير المناخ، واستكشاف تأثير التقنيات الذكية والقرارات المستندة إلى البيانات على تصميم المدن المستدامة في المستقبل، ومناقشة فرص الاستفادة من تلك التقنيات في تعزيز مشاركة الأفراد وتحول قطاع النقل، وزيادة كفاءة الموارد. كما يهدف إلى زيادة وعي الأفراد حول تداعيات تغير المناخ وتسليط الضوء على المساهمات الفردية التي يمكنهم القيام بها لبناء مستقبل مستدام.

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