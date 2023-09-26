«سينوترانس» الصينية تؤسس أول مركز لها بالمنطقة في «دبي الجنوب»

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «سينوترانس ليمتد» Sinotrans Limited، الشركة التابعة ومنصة الخدمات اللوجستية الوحيدة لمجموعة الشركات التجارية الصينية، لتأسيس أول مركز لها للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وذلك في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، في إطار مساعيها للتوسع العالمي.

وأقيم حفل التوقيع بحضور لي شو هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومياو جيانمين، رئيس مجموعة الشركات التجارية الصينية، وسونغ رونغ، المدير التنفيذي ورئيس شركة «سينوترانس ليمتد». ووقع الاتفاقية كل من محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وبان سانشينغ، مدير عام شركة «سينوترانس أوفرسيز ديفيلوبمنت ليمتد»، في جناح الصين بمدينة إكسبو.



قطاعات رئيسية

وتأسست «سينوترانس» في عام 2002، كما أنها مدرجة في بورصة هونغ كونغ للأسهم. وتقدم هذه الشركة مجموعة كاملة من الخدمات عبر ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية، وهي: الوكالات وأنشطة الأعمال ذات الصلة، والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، والأعمال الإلكترونية التي توفر من خلالها حلول وخدمات سلسلة التوريد الشاملة. وتشمل حلولها دمج الشحن البحري والجوي والبري والسكك الحديدية، ووكالات الشحن، وأنشطة التخزين والتوزيع، والخدمات الطرفية لتوجيه شحنات العملاء إلى وجهاتها المحددة بسرعة وكفاءة وأمان.

وقال خليفة الزفين: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرئيسية في الصين. إننا في دبي الجنوب نحرص على التوافق مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من الخدمات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الداعمة التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين. لقد صمّمت منظومة دبي الجنوب لاستيعاب الشركات العالمية، وسنعمل مع شركة «سينوترانس» لمساعدتها على التطور والازدهار ودعم خطط نموها».

حلول مثالية

وقال سونغ رونغ من «سينوترانس»: «تمتاز المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب بموقعها الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية المتقدمة، وما تقدمه من حلول أعمال مثالية، لتكون بذلك جاهزة لتلبية متطلباتنا وتعزيز هدفنا المتمثل في التواصل مع أسواق جديدة مع دخولنا إلى الشرق الأوسط. إننا على ثقة من أن توسعنا الجديد سيوفر حلولاً لوجستية مباشرة وفعالة للشركات على مستوى العالم.»



يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.