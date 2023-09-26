تحت رعاية محمد بن راشد.. انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي بمشاركة 3000 من الوزراء والقيادات الإعلامية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت

فعاليات الدورة الواحد والعشرين لمنتدى الإعلام العربي

بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.



وتتطرق جلسات المنتدى إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي الذي تم اختياره شعاراً لهذه الدورة، مع التركيز على محورين رئيسين، وهما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي قوةً ناعمةً يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والإسهام في تشكيل ثقافته وقناعاته.رعاه الله، وبمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.



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