بولندا تشدد عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفاكيا وسط ارتفاع عدد المهاجرين



أمرت الحكومة البولندية بتشديد عمليات التفتيش على حدود البلاد مع جارتها الجنوبية سلوفاكيا وسط ارتفاع في عدد المهاجرين الوافدين.

ويستهدف هذا الإجراء الحافلات الصغيرة والكبيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات المشتبه في أنها تنقل مهاجرين غير شرعيين، حسبما قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي يوم الاثنين في حملة انتخابية في كراسنيك، وفقا لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).

وقال السياسي القومي المحافظ إنه من خلال تشديد عمليات التفتيش على الحدود، كانت وارسو تهدف إلى مواجهة أولئك الذين "يتهموننا بأن لدينا حدودا يسهل اختراقها"، مضيفا أنه من المعروف جيدا في الماضي، أن المهاجرين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر المجر وسلوفاكيا ثم بولندا.

وتشترك سلوفاكيا وبولندا في حدود بطول 540 كيلومترا. وتشكل الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي جزءا من منطقة شنجن المعفاة من التأشيرة.

ولا توجد حاليا عمليات تفتيش دائمة على الأشخاص على الحدود في منطقة شنجن، التي تنتمي إليها 26 دولة أوروبية.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة ، استفادت عدة دول من الإعفاء وفي بعض الحالات أعادت فرض عمليات التفتيش على الحدود.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الضغوط على ألمانيا المجاورة لبولندا لإصدار أوامر تفتيش مؤقتة على الحدود المشتركة مع بولندا وجمهورية التشيك. وتجري وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر حاليا محادثات مع كلا البلدين حول "إجراءات إضافية لشرطة الحدود"، وفقا للمتحدث باسمها.