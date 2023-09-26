المؤشر نيكاي ينخفض 0.12% في بداية التعاملات في طوكيو

المؤشر نيكاي ينخفض 0.12% في بداية التعاملات في طوكيو
التاريخ
9/26/2023 3:06:28 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وهبط نيكاي 0.12 بالمئة إلى 32640.05 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 بالمئة إلى 2387.26 نقطة.
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