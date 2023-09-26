بدعوة من تشارلز الثالث.. رئيس كوريا الجنوبية يزور بريطانيا نوفمبر المقبل



من المقرر أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول زيارة رسمية إلى بريطانيا في نوفمبر للاحتفال بالذكرى 140 للعلاقات بين البلدين، حسبما ذكر مكتبه يوم الثلاثاء.

وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي إن الزيارة ستأتي بدعوة من الملك تشارلز الثالث، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المواعيد في وقت لاحق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت أول زيارة رسمية قام بها يون إلى بريطانيا في سبتمبر من العام الماضي، عندما حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية.