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الجيش الأمريكي يعتقل قياديا في داعش خلال غارة بمروحية في سوريا

9/26/2023 3:06:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين، عن اعتقال قيادي بتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

وقالت القيادة المركزية إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بمروحية في شمال سوريا يوم السبت.


ونقلت رويترز عن القيادة "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان"إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين، واستهدافهم، وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

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