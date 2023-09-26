تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار



تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب

في تعاملات اليوم الاثنين ، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قبل نشر بعض البيانات الاقتصادية المهمة بما في ذلك بيانات التضخم في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى

إلى أعلى مستوياته

منذ شهور في أعقاب التصريحات المتشددة من جانب مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى عن ضرورة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفع مؤشر سعر الدولار اليوم إلى 10ر106 نقطة خلال التعاملات، قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليسجل 95ر105 نقطة.

وتراجع سعر الذهب

بمقدار 9 دولارات إلى 60ر1936 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 459ر0 دولار إلى 385ر23 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0260ر0 دولار إلى 6700ر3 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 100 دولار للبرميل، تزايدت المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياط (البنك المركزي) الأمريكي

على أسعار الفائدة المرتفعة

لفترة أطول من التوقعات السابقة لكبح جماح التضخم