استقرار أسعار النفط عند التسوية بعد تعاملات متقلبة

استقرت أسعار النفط دون تغيير تقريبا عند التسوية بعد تعاملات متقلبة اليوم الاثنين مع تخفيف روسيا شروط حظرها المتعلق بصادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة الذي قد يضعف الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين عند التسوية إلى 93.29 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 35 سنتا إلى 89.68 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 بالمئة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وقال آندرو ليباو رئيس شركة ليباو أويل أسوسيتس "ربما لا تزال السوق تتصارع مع إبقاء المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤثر على طرف الطلب في المعادلة".

وأظهرت وثيقة حكومية اليوم أن روسيا وافقت على تعديلات تتعلق بحظرها تصدير الوقود برفع القيود المفروضة على الوقود المستخدم لتزويد بعض السفن بالوقود والديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

ولا يزال حظر تصدير جميع أنواع البنزين والديزل عالي الجودة، الذي أعلن الخميس الماضي، قائما.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار ثمانية إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.



