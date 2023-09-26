مطار لندن جاتويك يقلص عملياته بسبب الإجازات المرضية في برج المراقبة



قال مطار لندن جاتويك إنه سيقلص طاقته الاستيعابية مؤقتا إلى 800 رحلة يوميا بعدما تسبب تزايد عدد الاجازات المرضية في وحدة التحكم في الحركة الجوية في حدوث اضطرابات في العمليات أمس الأحد .

ويأتي وضع حد أقصى للعمليات، والذي بدأ اعتبارا من اليوم الاثنين ويستمر حتى أول أكتوبر المقبل، من أجل التعامل مع تراجع عدد العاملين بنسبة 30% في برج المراقبة التابع لوحدة مراقبة الحركة الجوية بشركة "ناتس" لأسباب طبية مختلفة، بما في ذلك فيروس كوفيد-19، وفقا للشركة.

كان جاتويك قد تعرض بالفعل لاضطرابات أمس الأحد بسبب زيادة الاجازات المرضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيوارت وينجيت، الرئيس التنفيذي لمطار لندن جاتويك قوله في بيان "لقد كان هذا قرارا صعبا، ولكن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يعني أن شركات الطيران العاملة لدينا يمكنها الطيران وفقا لبرامج طيران موثوقة، وهو ما يمنح الركاب مزيدا من اليقين بأنهم لن يواجهوا إلغاءات في اللحظة الأخيرة".