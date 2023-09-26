فتح باب الترشح للدورة الثانية من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد في القطاع الخاص والمصرفي

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة نافس 2023 – 2024، تحت شعار «نافس وتميز»، وفتح باب الترشح للجائزة من الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمصرفي، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الأول من يناير 2024، تمهيداً لإعلان اللجنة المنظمة، النتائج النهائية خلال حفل التكريم في مارس 2024.



وأوضح المجلس أنه تم إطلاق الدورة الثانية لجائزة نافس 2023 – 2024، برعاية كريمة ودعم وتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، انطلاقاً من حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص والمصرفي، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة.

وتستهدف الجائزة في دورتها الثانية، تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل وخارج الدولة في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي، وجمعيات النفع العام، ومؤسسات التعليم الخاصة، إلى جانب المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات المركزي.

وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنه تم توسعة نطاق جائزة «نافس»، في دورتها الثانية، لتشمل الأفراد والمنشآت المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ما يعزز من دور الجائزة في تشجيع جميع منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني على المشاركة في دعم ملف التوطين.

وأشار المجلس إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على فئة الأفراد، فيما تشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي على فئة المنشآت، وفقاً للمنشآت التابعة لكل منهما.



دعم



وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، إن «جائزة نافس» تشكل دعماً لملف التوطين، الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، وتحقيق رؤيتها وتوجيهاتها برفع نسـبة مشـاركة الكوادر الإماراتية ضمـن القوى العاملة في القطاع الخاص، حيث يعد تطوير الجائزة في دورتها الثانية، بمثابة انطلاقة متجددة لها، في ضوء دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيـس مجلـس إدارة مجلـس تنافسـية الكـوادر الإماراتية.

وأضاف: «حوكمة الجائزة وتوسيع نطاق المستهدفين، من شأنه مواصلة إبراز ومكافأة الكوادر الإماراتية، وشركات القطاع الخاص، على جهودهم في دعم مبادرات التوطين، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفـع نسـب التوطيـن فـي هذا القطاع، والارتقاء بمهـارات الكـوادر الإماراتية، وتعزيـز تنافسـيتهم فـي بيئـة العمـل، وتشـجيعهم للمساهمة بفاعلية فـي التنميـة المسـتدامة».

نجاحات



وأضاف معاليه أن الدورة الثانية للجائزة، تعتبر امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى، لا سيما في ضوء القيم التي ترتكز إليها الجائزة، ومن حيث رعايتها من قبل قيادتنا الرشيدة، والتي تحفز العمل على دعم استدامة أفضل الممارسات على مستوى الأفراد والشركات، والمساهمة في دعم تنافسية سوق العمل.

ومن جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «تشكل جائزة نافس حافزاً لتعزيز واستدامة التوطين في دولة الإمارات، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين، في هذا الملف الوطني، الذي حقق نتائج متقدمة، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

وأضاف معاليه: «يتصدر تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين، أولوياتنا الاستراتيجية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، والخطط الاستراتيجية للحكومة، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود، وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات الراسخة لتوظيف الكوادر الشابة، وجذب الكفاءات الإماراتية، والاستثمار فيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية النمو المستدام في القطاع المالي في الدولة، ومنها برنامج «إثراء للتوطين في القطاع المالي»، والذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث نستهدف توظيف وتدريب 9,375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45 % في توطين القطاع المصرفي، منها نسبة 45 % في توطين الوظائف الحيوية، و30 % في توطين الوظائف القيادية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى نسبة توطين 30 % في القطاعات الأخرى، مثل التأمين والصرافة والتمويل.

التزام



وأشار معاليه: «تعكس هذه النتائج الإيجابية، التي تحققت في زمن قياسي، التزام المؤسسات المالية المرخصة بمسؤولياتها في ملف التوطين، كما يجسد تعاونها واستجابتها الكبيرة في تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين، لا سيما في ضوء الدعم الذي يوفره المصرف المركزي، ومعهد الإمارات المالي، وبرنامج «نافس»، وفق رؤية تستهدف تمكين المواطنين لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المالي، بما يحقق الخطط المستقبلية للدولة».

وبدوره، أوضح غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن «جائزة نافس» هي امتداد لرؤية برنامج نافس، الذي تم إطلاقه ضمن حزمة مبادرات الخمسين في عام 2021، لتحقيق رؤية الإمارات 2071، من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المنشآت والمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي. وأشار إلى أن الدورة الثانية من الجائزة، تتطلع إلى تكريم المنشآت التي حرصت على الاستثمار في الكوادر الإماراتية، من خلال التوظيف والتدريب، إلى جانب إبراز الدور الإيجابي لتلك المنشآت في توفير فرص العمل، وتنمية مهارات المواطنين، وتشجيعهم لمواصلة الجهود في تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين في تنمية المجتمع واقتصاد الدولة. كما تهدف الجائزة إلى إعطاء فرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي.



وتتكون الجائزة من فئتين رئيستين، وهي: فئة المنشآت، وفئة الأفراد، وقد تم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية، وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن حوكمة عملية التقييم، وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي. ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشيح الإلكترونية، ما بين سبتمبر 2023 إلى نهاية ديسمبر 2023، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء عملية التقييم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة