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15 مليار دولار توزيعات صناديق التمويل التعاونية سنوياً

9/26/2023 3:06:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد بحث أجرته مجموعة ((بريدجسبان)) أخيراً، بأن 75 % من صناديق التمويل التعاونية قد أنشئت في السنوات العشر الماضية وكان لها دور رئيسي في الزيادة الملحوظة في مبادرات العطاء السنوية، ووفقاً للمستجيبين للاستبيان الذي يتناوله البحث، فقد بلغت مبادراتهم في 2020 ما يقدّر بملياري إلى 3 مليارات دولار، ومن الممكن زيادة تأثير هذه الجهود التعاونية بزيادة بسيطة في عدد الموظفين العاملين، حيث من الممكن لهذه الجهود التعاونية أن توفر توزيعات تصل إلى 15 مليار دولار كل عام.

وفي سياق مماثل، عقدت مبادرة بيرل، جلسة نقاشية أخيراً تحت عنوان ((قوة العطاء في التغيير))، وتباحث المتحدثون في ديناميكية العمل الخيري الاستراتيجي وقاموا بإلقاء الضوء على قدرته على التأثير والتغيير وحل التحديات الاجتماعية والمساعدة في التوظيف الصحيح للموارد من أجل خلق الحلول المستدامة.

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