«جمعية مشغلي تبريد المناطق» في دبي تتبنى أعلى معايير الاستدامة

ناقشت ((جمعية مشغلي تبريد المناطق)) في دبي، سبل تبني أعلى معايير الاستدامة في عمليات الإنتاج والتوزيع انطلاقاً من مسؤولياتها في توحيد الجهود والطاقات للارتقاء بعمل القطاع على المستوى المحلي وجعله منافساً على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال ثامن اجتماع للجمعية والذي ترأسه أحمد بن شعفار، رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وحضره أعضاء الجمعية: ((الشركة الوطنية للتبريد المركزي)) (تبريد) و((إعمار ديستركت كولينج)) و((الإمارات ديستريكت كولينج)) (إيميكول) و((ميدان)) لتبريد المناطق وممثلون من أعضاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وجرت مناقشة عدد من الموضوعات حول سبل حماية الثروات الطبيعية وزيادة الكفاءة التشغيلية في صناعة تبريد المناطق، لا سيما بعد التزايد اللافت في توجهات القطاعين الحكومي والخاص في تبني أنظمته.

وشهد الاجتماع، نقاشات معمقة لجدول أعماله بما يعزز أدائه عالمياً، فضلاً عن التأكيد على استخدام المياه المعاد تدويرها في عمليات توليد طاقة تبريد المناطق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية تنفيذاً للتوجيهات الحكومية لجهة حماية الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية، حيث عرض المجلس الأعلى للطاقة الوضع الحالي لبرنامج التبريد الفعال في الإمارة وبين التأثير الإيجابي لاستخدام تبريد المناطق والاستراتيجية المستقبلية المقترحة لبرنامج التبريد الفعال الذي يهدف إلى تخفيض الطلب على المياه والكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في التوسع والتشجيع على تبني حلول تبريد مناطق مستدامة والسعي نحو الوصول إلى 40% بحلول عام 2030.