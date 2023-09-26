النفط يرتفع مع تركيز المستثمرين على شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات أمس، مع تركيز المستثمرين على توقعات شح الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظراً مؤقتاً على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً أو 0.7% إلى 93.96 دولاراً للبرميل خلال التداولات بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.

وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.57 دولاراً للبرميل بارتفاع 54 سنتاً أو 0.6 %. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس ((بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول)).

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.