الموافقة على اندماج «دبي الأولى» مع «المزايا القابضة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((المزايا القابضة)) عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة المزايا القابضة (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري.
وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، بموجب عقد الاندماج تكون شركة المزايا القابضة هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري هي الشركة المندمجة.
وأوضح الإفصاح أن عملية الاندماج تخضع إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، والتي سيُحدد موعدها لاحقاً، بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، والموافقات الرقابية، للدعوة إلى تلك الجمعيات طبقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
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