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الموافقة على اندماج «دبي الأولى» مع «المزايا القابضة»

9/26/2023 3:06:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((المزايا القابضة)) عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة المزايا القابضة (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، بموجب عقد الاندماج تكون شركة المزايا القابضة هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري هي الشركة المندمجة.

وأوضح الإفصاح أن عملية الاندماج تخضع إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، والتي سيُحدد موعدها لاحقاً، بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، والموافقات الرقابية، للدعوة إلى تلك الجمعيات طبقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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