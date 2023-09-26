«سوق أبوظبي» يطلب تحديث بيانات المطلعين

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالب سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركات المساهمة العامة بضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف كل شركة عبر موقع السوق فوراً.
وأوضح السوق، في تعميم نشره على موقعه الإلكتروني، أن ذلك ضروري في حال حدوث أي تغييرات في إدارات الشركات المدرجة، وذلك نتيجة قرارات اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية. يشار إلى أن المطلعين يقصد بهم أعضاء مجالس الإدارة أو المسؤولون في الشركة الذين لديهم علم بما يحدث داخل الشركة قبل إعلانه للمستثمرين.
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