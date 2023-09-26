«سوق أبوظبي» يطلب تحديث بيانات المطلعين

طالب سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركات المساهمة العامة بضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف كل شركة عبر موقع السوق فوراً.

وأوضح السوق، في تعميم نشره على موقعه الإلكتروني، أن ذلك ضروري في حال حدوث أي تغييرات في إدارات الشركات المدرجة، وذلك نتيجة قرارات اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية. يشار إلى أن المطلعين يقصد بهم أعضاء مجالس الإدارة أو المسؤولون في الشركة الذين لديهم علم بما يحدث داخل الشركة قبل إعلانه للمستثمرين.