منتدى «أونكتاد» في أبوظبي يستكشف دور الاستثمار في تمكين المرأة

يسلط منتدى الاستثمار العالمي أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتستضيفه أبوظبي في الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر المقبل، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير استراتيجيات وصوغ سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة، مع التركيز على تمكين المرأة بحضور ما يزيد على 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية.

وتشهد الدورة الثامنة من المنتدى التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والفعاليات المصاحبة، لبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية وتسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم؛ وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.

وقالت موزة عبيد الناصري، المديرة التنفيذية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: ((تؤكد العديد من المبادرات التي قمنا بإطلاقها إيماننا والتزامنا الراسخ تمكين المرأة، إذ تركز هذه المبادرات على زيادة مشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة وخطط التنمية الطموحة في أبوظبي.

ونعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على التطوير المستمر لمنظومة الأعمال لضمان تحقيق تمكين المرأة وبقية أهداف التنمية المستدامة)).

وأشارت إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تشجيع الاستثمار لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومن ذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026 التي تضم مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تدعم الاستثمار في المشروعات الداعمة للمساواة بين الجنسين، مثل مشروعات التعليم والتدريب، ومشروعات دعم المرأة في قطاع الأعمال.