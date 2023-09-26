مجموعة «ألِف» تطلق برجاً خامساً في الممشى رسيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ألِف، المطور العقاري بالشارقة، إطلاق برجها السكني الخامس ((درب 5))، ضمن الممشى رسيل (المنطقة 3) في الشارقة. ويتألّف البرج من 199 شقةً سكنيةً. ويتميز بإطلالات على مسطحات مائية وأحواض سباحة للترفيه العائلي، مع العديد من منافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم.
وقالت ألِف: إطلاق ((درب 5)) يتماشى مع الخطط التطويرية والتوسعية بالشارقة، بما يجسد النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام. ويضم الممشى رسيل (المنطقة 3) بالشارقة، 13 مبنى و2100 وحدة سكنية.
MENAFN26092023000110011019ID1107141207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.