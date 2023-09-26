مجموعة «ألِف» تطلق برجاً خامساً في الممشى رسيل

أعلنت مجموعة ألِف، المطور العقاري بالشارقة، إطلاق برجها السكني الخامس ((درب 5))، ضمن الممشى رسيل (المنطقة 3) في الشارقة. ويتألّف البرج من 199 شقةً سكنيةً. ويتميز بإطلالات على مسطحات مائية وأحواض سباحة للترفيه العائلي، مع العديد من منافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم.

وقالت ألِف: إطلاق ((درب 5)) يتماشى مع الخطط التطويرية والتوسعية بالشارقة، بما يجسد النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام. ويضم الممشى رسيل (المنطقة 3) بالشارقة، 13 مبنى و2100 وحدة سكنية.