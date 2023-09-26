«لندن جيت» تعلن إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية بدبي

أعلنت لندن جيت، شركة التطوير العقاري، إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية الفاخرة في دبي. وتستعد لندن جيت حالياً للاحتفال بإنجاز مشروع ((مايا 5))، الذي شارف على الانتهاء. كما أعلنت لندن جيت عن مشروعي نادين وبرج سكني في مرسى دبي.

وقالت إيمان طه، المدير التنفيذي للشركة، إن لندن جيت تمثل جسراً يربط أناقة لندن بروح دبي المفعمة بالحياة بكل سلاسة. وتتميز مشاريعنا العقارية بالمزج بين التقاليد والحداثة. ونوهت بأن لندن جيت أثبتت وجودها بقوة في سوق دبي من خلال الالتزام بمواعيد التسليم وخطط دفع سلسة.