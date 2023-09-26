يقترن الجمال في دبي، بروح وخطط الاستدامة وصون الطبيعة بعناصرها كافة، لتتشكل في هذه المسارات عناوين متنوعة للترفيه والتقدم. ومن بين أبرز الدلائل في الصدد، بحيرة القدرة، التي تشكل موئلاً فريداً ومحمية للطيور بجانب كونها تعد الوجهة الأولى لمحبي الطبيعة والهدوء والملاذ الآمن للطيور المهاجرة.

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