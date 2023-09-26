«بحيرة القدرة»
التاريخ
9/26/2023 3:06:24 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يقترن الجمال في دبي، بروح وخطط الاستدامة وصون الطبيعة بعناصرها كافة، لتتشكل في هذه المسارات عناوين متنوعة للترفيه والتقدم. ومن بين أبرز الدلائل في الصدد، بحيرة القدرة، التي تشكل موئلاً فريداً ومحمية للطيور بجانب كونها تعد الوجهة الأولى لمحبي الطبيعة والهدوء والملاذ الآمن للطيور المهاجرة.
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