الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات خلال 250 مليون عام



خلصت دراسة حديثة، إلى أن الحرارة الشديدة من المرجح أن تؤدى إلى انقراض جميع الثدييات خلال 250 مليون عام، عندما تندمج جميع قارات الأرض معا، لتشكل قارة واحدة عملاقة حارة وجافة وغير صالحة للعيش.

وتظهر نتائج نماذج مناخية، هي الأولى من نوعها التي يعدها كومبيوتر فائق السرعة(السوبركومبيوتر) للمستقبل البعيد، كيف ستصبح الشمس أكثر توهجا بسبب حركة الصفائح التكتونية، مما يطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء جراء الانفجارات البركانية، وفقا لوكالة "أيه بي ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الاثنين.

وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، حتى أن العديد من الثدييات لن تكون قادرة على البقاء، وفي القارة المستقبلية، التي من المرجخ أن تتشكل، سيكون العيش صالحا فقط على نحو 8 % إلى 16% فحسب من إجمالي مساحتها.

وتتكيف الثدييات، بما في ذلك البشر، بشكل أفضل مع التعايش مع البرودة، حيث يغطى الفراء أجساد العديد منها أو عبر اللجوء إلى "البيات الشتوي"، بينما لا تستطيع أن تتحمل درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ألكسندر فارنسورث من جامعة بريستول البريطانية: "ستخلق القارة العظمى الناشئة حديثا ضربة ثلاثية، تشمل في ذلك التأثير القاري، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الشمس، وتزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء كوكب الأرض".

وتابع بالقول "وستكون النتيجة، بيئة معادية، على الأرجح، خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات".

وأضاف فارنسورث: "درجات الحرارة في معظم المناطق ستتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية.