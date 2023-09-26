اكتشاف سر بلورات ضوئية تغطي إناء عمره ألفا عام

نجح علماء الفيزياء في اكتشاف طبيعة المواد الفريدة من نوعها، التي وجدت على حطام إناء روماني قديم، حيث استنتجوا أنها بلورات ضوئية فوتونية، إذ كانت تتشكل على مدى حوالي ألفي عام، وأعطت قطعة من الزجاج لوناً ذهبياً أزرق قزحياً. وأفادت بذلك، حسب موقع ((روسيا اليوم))، الخدمة الصحافية لجامعة ((تافتس)) الإيطالية.

ونشر العلماء مقالاً بهذا الشأن في مجلة ((Proceedings of the National Academy of Sciences)). إذ اكتشف العلماء بين القطع الأثرية من مدينة أكويليا، مثالاً فريداً للبلورات الضوئية التي تشكلت تحت تأثير القوى الطبيعية، ونتيجة للنشاط البشري. وحققوا هذا الاكتشاف من خلال دراسة أجزاء من إناء زجاجي مكسور، يتلألأ لونه من الأزرق السماوي إلى الذهبي.

وجذب اللون غير المعتاد للإناء، انتباه الباحثين الأمريكيين، الذين زاروا المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في جنوة، حيث عُرضت القطعة الأثرية التي دفعت بالعلماء الأمريكيين والإيطاليين إلى دراسة الخصائص والتركيب الكيميائي، وبنية طلاء الوعاء، باستخدام المجاهر الضوئية والإلكترونية، بالإضافة لقياس الطيف الكتلي بالليزر. وتبيّن أن الإناء كان بالأصل مطلياً باللون الأخضر الداكن.