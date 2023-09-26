تصادم مجرتين تبعدان 465 مليون سنة ضوئية

رصد تلسكوب هابل الفضائي، ((جسراً)) خافتاً من الغاز يربط بين مجرتين متصادمتين على بعد 465 مليون سنة ضوئية من الأرض. وتظهر الصورة، طبقاً لموقع روسيا اليوم، نظام Arp 107 والذي يتضمن زوجاً من المجرات في طور الاندماج.

ويرتبط الثنائي المجري بتيار ضعيف من الغبار والغاز. والتقط هابل، وهو مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، هذا المنظر لـ Arp 107 باستخدام الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات.

والتقطت الصور بإطار برنامج هدفه دراسة أفضل لأجسام كتالوج يضم 338 جسماً.