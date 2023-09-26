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صوفيا لورين تخضع لجراحة في الورك بعد حادثة

9/26/2023 3:06:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين (89 عاماً) لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرّضت لكسر فيه إثر سقوطها، أول من أمس، داخل منزلها في جنيف. وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين، في بيان نشرته عبر فيسبوك: ((..لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين بجانبنا قريباً)).

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