صوفيا لورين تخضع لجراحة في الورك بعد حادثة
التاريخ
9/26/2023 3:06:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين (89 عاماً) لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرّضت لكسر فيه إثر سقوطها، أول من أمس، داخل منزلها في جنيف. وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين، في بيان نشرته عبر فيسبوك: ((..لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين بجانبنا قريباً)).
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