تعاون بين مكتبة محمد بن راشد و«كلية الإدارة الحكومية» لدعم البحوث ونشر المعرفة

وقّعت مكتبة محمد بن راشد وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم البحث العلمي ونشر الثقافة والمعرفة على المستوى الوطني، وذلك حرصاً على التوسع في الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية المحلية. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تركيز الجانبين على تعزيز البيئة الثقافية والتعليمية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشجع على الاطلاع والبحث وتنمية المعرفة، وتنظيم آليات لتطوير المحتوى المعرفي.

محطة وآفاق

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: ((إن مذكرة التفاهم تعكس التزامنا المشترك بتطوير البنية الثقافية والعلمية والارتقاء بالمشهد والحراك المعرفي والثقافي على الصعيد الوطني، وتعكس أيضًا حرصنا على تحقيق أهدافنا المستقبلية والمستدامة في توفير بيئة مميزة تمكّن الطلاب والباحثين من استغلال كامل إمكانياتهم وتعزز من توجهاتهم الأكاديمية، بما يدعم رؤية ((نحن الإمارات 2031)) وخطتنا للخمسين عامًا المقبلة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة)).

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: ((يشكل توقيع المذكرة محطة جديدة في تعزيز الرؤية الاستراتيجية للكلية التي تقوم على توفير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، والتي تتماشى مع أرقى المعايير والممارسات العالمية، وبما يمكن في الوقت ذاته من تأهيل قادة يمتلكون أفضل المهارات والقدرات على التعامل مع التحديات واستشراف المستقبل والابتكار)).

موارد معرفية

وتضمنت مذكرة التفاهم وضع آليات لتعزيز التعاون بين الجانبين. وستسهم في توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف مشتركة تكمن في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع وتعزيز الهوية الثقافية في الإمارات بما يخدم المشهد الثقافي الوطني. وتنص المذكرة على تزويد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لمكتبة محمد بن راشد بأحدث المنشورات والأوراق البحثية، وأوراق المؤتمرات، والمنشورات الأخرى وفقًا لما تسمح به حقوق الطبع والنشر في الكلية.